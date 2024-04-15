https://sputnik-georgia.ru/20240415/premer-gruzii-vstretilsya-s-delegatsiey-iz-kitaya--chto-obsudili-storony-287335194.html

Премьер Грузии встретился с делегацией из Китая – что обсудили стороны

Премьер Грузии встретился с делегацией из Китая – что обсудили стороны

Sputnik Грузия

В Тбилиси находится высокопоставленная делегация из Китая 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T14:31+0400

2024-04-15T14:31+0400

2024-04-15T15:02+0400

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илья дарчиашвили

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы политического партнерства между Грузией и Китаем были рассмотрены на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с делегацией из Китая. Глава грузинского правительства принял китайскую делегацию под руководством замглавы внешнеполитического ведомства Чэнь Чжоу в администрации правительства в Тбилиси. На встрече внимание было уделено перспективам дальнейшего углубления партнерства по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической сфере. "По оценке премьер-министра, в этом плане, так же как и в сфере туризма, бизнеса и отношений между народами, большое значение имеет соглашение о безвизовом сообщении для граждан Грузии с Китаем, которое было официально подписано несколько дней назад", – говорится в сообщении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На прошлой неделе министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян подписали соглашение между правительствами двух стран "О взаимном освобождении визовых требований владельцев ординарных паспортов", которое даст возможность гражданам Грузии ездить без виз в Китай. После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз. Соглашение вступит в силу после завершения внутренних правовых процедур в обеих странах. В связи с введением безвизового режима для граждан Грузии китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов в Грузию в летнем сезоне. Кроме того, после вступления в силу безвизового режима начнется обсуждение вопроса о прямых авиарейсах между Тбилиси и крупнейшими городами Китая. Тбилиси и китайский Чэнду свяжут прямые авиарейсы>>Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, китай, тбилиси, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили