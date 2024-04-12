https://sputnik-georgia.ru/20240412/tbilisi-i-kitayskiy-chendu-svyazhut-pryamye-aviareysy-287300939.html

Тбилиси и китайский Чэнду свяжут прямые авиарейсы

Тбилиси и китайский Чэнду свяжут прямые авиарейсы

Sputnik Грузия

В ближайшее время для граждан Грузии вступит в силу безвизовый режим с Китаем после завершения внутренних правовых процедур в обеих странах 12.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-12T19:42+0400

2024-04-12T19:42+0400

2024-04-12T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways планирует начать прямые регулярные рейсы из Тбилиси в китайский город Чэнду с июня 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. Соответствующий меморандум о взаимопонимании, касающийся открытия регулярных пассажирских рейсов между Грузией и Китаем, подписали президент Georgian Airlines Group Тамаз Гаиашвили и и генсекретарь департамента туризма провинции Сычуань и председатель Торгово-промышленной палаты Дэн Фанг в городе Чэнду. Меморандум предполагает развитие экономических, культурных и деловых связей между Тбилиси и Чэнду. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На встрече также обсуждались вопросы внедрения современных платформ по продаже авиабилетов и продвижению туристических маршрутов. Кроме того, грузинский авиаперевозчик подписал меморандум о сотрудничестве относительно регулярных пассажирских рейсов по направлению Тбилиси-Чэнду-Тбилиси с компанией QLD Logistics. В ближайшее время для граждан Грузии вступит в силу безвизовый режим с Китаем после завершения внутренних правовых процедур в обеих странах. Грузия и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме >>Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян 10 апреля подписали соглашение между правительствами двух стран "О взаимном освобождении визовых требований владельцев ординарных паспортов", которое даст возможность гражданам Грузии ездить без виз в Китай. После вступления в силу соглашения граждане Грузии смогут находиться в Китае 30 дней без виз. В связи с введением безвизового режима для граждан Грузии китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов в Грузию в летнем сезоне. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Грузия между США и Китаем – власти нацелены на укрепление отношений >>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, georgian airways, авиасообщение в грузии, туризм