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В Грузии снизилось производство пшеницы

В Грузии снизилось производство пшеницы

Sputnik Грузия

Посевная площадь пшеницы в Грузии в 2023 году составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T09:01+0400

2024-04-15T09:01+0400

2024-04-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% в 2023 году, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в Грузии было произведено 146,6 тысячи тонн пшеницы. Посевная площадь пшеницы в Грузии в 2023 году составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось 70%, так как цена была самой выгодной. Трудные времена В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше, чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. Подорожает ли хлеб в Грузии? Ответ экспертов >>Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли. Сначала пошлину ввели до 1 ноября 2023 года. Тогда импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре срок был продлен до 1 марта 2024 года, а пошлина увеличена на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство грузии, зерно