https://sputnik-georgia.ru/20240416/dezinformatsionnyy-shturm-glava-parlamenta-gruzii-ob-azhiotazhe-vokrug-zakona-ob-inoagentakh-287355822.html

Дезинформационный штурм– глава парламента Грузии об ажиотаже вокруг закона об "иноагентах"

Дезинформационный штурм– глава парламента Грузии об ажиотаже вокруг закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

У оппозиции нет аргументов против законопроекта "об иноагентах", поэтому обществу пытаются навязать догмы, считает политик 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T13:33+0400

2024-04-16T13:33+0400

2024-04-16T14:09+0400

новости

грузия

политика

брюссель

вашингтон

сша

шалва папуашвили

мамука мдинарадзе

оон

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/17/286499477_69:0:1449:776_1920x0_80_0_0_24a11b0a7e461a9559f4dce45f820edd.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Ажиотаж вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" является дезинформационным штурмом против грузинского общества, когда здравый смысл вновь пытаются подавить лозунгами и догмами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов. Слушание проходило на фоне акции протеста. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад. По словам главы грузинского парламента, утверждение о том, что это российский закон является догмой. Во время рассмотрения законопроекта на заседании юридического комитета лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в течение девяти часов задавал главный вопрос "почему?", на что, по словам Папуашвили, не получил аргументированного ответа. "Поскольку для того, чтобы выявить догматические аргументы и догматизмы, есть один простой способ, это простой вопрос "почему?" Когда на этот вопрос нет аргументированного и логичного ответа, это значит, что мы имеем дело с догмой, с верой, которую они хотят представить в качестве аргумента", – подчеркнул он. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам Папуашвили, ответом оппонентов является то, что кому-то за рубежом не нравится этот закон. И Брюссель, и Вашингтон говорят "нет". "Эта страна прошла разные этапы в своей жизни, и эти люди тоже прошли разные этапы. За последние 30 лет мы знаем одно: главное – это то, что говорит грузинский народ, а не то, что говорит нам тот или иной человек", – подчеркнул Папуашвили. Как отметил глава грузинского парламента, догматические аргументы относительно законопроекта приводят и иностранные акторы, которые заявляют, что закон не должен быть принят, так как определенная часть общества против. "Когда мы спрашиваем эту часть общества, почему вы этого не хотите, нам говорят, потому что иностранцы говорят нам не принимать. Происходит такая взаимная отсылка", – заявил Папуашвили. На самом деле, по словам главы законодательного органа, есть попытка запретить обществу мыслить.Накануне инициаторы акции – оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты – призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник к началу пленарного заседания. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

брюссель

вашингтон

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, брюссель, вашингтон, сша, шалва папуашвили, мамука мдинарадзе, оон, нато