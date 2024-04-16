Дезинформационный штурм– глава парламента Грузии об ажиотаже вокруг закона об "иноагентах"
13:33 16.04.2024 (обновлено: 14:09 16.04.2024)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
© Courtesy of Parliament of Georgia
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У оппозиции нет аргументов против законопроекта "об иноагентах", поэтому обществу пытаются навязать догмы, считает политик
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Ажиотаж вокруг законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" является дезинформационным штурмом против грузинского общества, когда здравый смысл вновь пытаются подавить лозунгами и догмами, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Накануне юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов. Слушание проходило на фоне акции протеста. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад.
"Сейчас мы фактически являемся свидетелями дезинформационного штурма на грузинское общество, где вновь пытаются подавить здравый смысл лозунгами и догмами. У этого процесса тоже есть свое описание. Это называется догматизмом, когда вместо того, чтобы приводить аргументы, обществу предлагается мнение в качестве аргумента", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского парламента, утверждение о том, что это российский закон является догмой. Во время рассмотрения законопроекта на заседании юридического комитета лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе в течение девяти часов задавал главный вопрос "почему?", на что, по словам Папуашвили, не получил аргументированного ответа.
"Поскольку для того, чтобы выявить догматические аргументы и догматизмы, есть один простой способ, это простой вопрос "почему?" Когда на этот вопрос нет аргументированного и логичного ответа, это значит, что мы имеем дело с догмой, с верой, которую они хотят представить в качестве аргумента", – подчеркнул он.
По словам Папуашвили, ответом оппонентов является то, что кому-то за рубежом не нравится этот закон. И Брюссель, и Вашингтон говорят "нет".
"Эта страна прошла разные этапы в своей жизни, и эти люди тоже прошли разные этапы. За последние 30 лет мы знаем одно: главное – это то, что говорит грузинский народ, а не то, что говорит нам тот или иной человек", – подчеркнул Папуашвили.
Как отметил глава грузинского парламента, догматические аргументы относительно законопроекта приводят и иностранные акторы, которые заявляют, что закон не должен быть принят, так как определенная часть общества против.
"Когда мы спрашиваем эту часть общества, почему вы этого не хотите, нам говорят, потому что иностранцы говорят нам не принимать. Происходит такая взаимная отсылка", – заявил Папуашвили.
На самом деле, по словам главы законодательного органа, есть попытка запретить обществу мыслить.
"Мы видим, что общество прошло этот этап и прекрасно понимает, что альтернативы обсуждениям нет. Говорить догмами и подавить рассмотрение им больше не удастся", – отметил Папуашвили.
Накануне инициаторы акции – оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты – призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник к началу пленарного заседания.
Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.