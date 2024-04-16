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Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии

Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии

Sputnik Грузия

Талаквадзе пояснил, что законодательная инициатива о "прозрачности иностранного влияния" не запрещает чью-либо деятельность 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T16:03+0400

2024-04-16T16:03+0400

2024-04-16T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Отчет Европарламента подтверждает, что прозрачность неправительственных организаций важна для Евросоюза, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В отчете Европейской народной партии говорится, что любая организация, получающая финансирование от ЕС, должна раскрывать информацию о том, как она использует эти средства. Это требование должно быть распространено на неправительственные организации (НПО), финансирование которых до сих пор подвергалось лишь ограниченному контролю. В докладе также предлагается среди прочего создать публичный список НПО для того, чтобы те, кто занимается разжиганием ненависти или религиозным экстремизмом, не имели доступа к фондам ЕС. Кроме того, Талаквадзе пояснил, что законодательная инициатива о "прозрачности иностранного влияния" не запрещает чью-либо деятельность. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">> Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, израиль