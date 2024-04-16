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Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии
Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии
Sputnik Грузия
Талаквадзе пояснил, что законодательная инициатива о "прозрачности иностранного влияния" не запрещает чью-либо деятельность 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Отчет Европарламента подтверждает, что прозрачность неправительственных организаций важна для Евросоюза, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В отчете Европейской народной партии говорится, что любая организация, получающая финансирование от ЕС, должна раскрывать информацию о том, как она использует эти средства. Это требование должно быть распространено на неправительственные организации (НПО), финансирование которых до сих пор подвергалось лишь ограниченному контролю. В докладе также предлагается среди прочего создать публичный список НПО для того, чтобы те, кто занимается разжиганием ненависти или религиозным экстремизмом, не имели доступа к фондам ЕС. Кроме того, Талаквадзе пояснил, что законодательная инициатива о "прозрачности иностранного влияния" не запрещает чью-либо деятельность. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты">> Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, израиль
Для ЕС важна и актуальна прозрачность НПО – депутат партии власти Грузии
16:03 16.04.2024 (обновлено: 17:12 16.04.2024)
Талаквадзе пояснил, что законодательная инициатива о "прозрачности иностранного влияния" не запрещает чью-либо деятельность
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Отчет Европарламента подтверждает, что прозрачность неправительственных организаций важна для Евросоюза, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В отчете Европейской народной партии говорится, что любая организация, получающая финансирование от ЕС, должна раскрывать информацию о том, как она использует эти средства. Это требование должно быть распространено на неправительственные организации (НПО), финансирование которых до сих пор подвергалось лишь ограниченному контролю.
"Подоспел новый отчет Европарламента, в котором говорится, что НПО и бенефициары, получающие гранты от ЕС, должны обеспечить полную прозрачность, подотчетность и представить общественности и ЕС подробный отчет о том, как средства распределены... Это еще раз подтверждает, что то, о чем сегодня говорит Грузия, было очень актуально для ЕС гораздо раньше, еще в прошлом году, и остается там предметом активной политической дискуссии", – сказал Талаквадзе.
В докладе также предлагается среди прочего создать публичный список НПО для того, чтобы те, кто занимается разжиганием ненависти или религиозным экстремизмом, не имели доступа к фондам ЕС.
Кроме того, Талаквадзе пояснил, что законодательная инициатива о "прозрачности иностранного влияния" не запрещает чью-либо деятельность.
"Это не касается граждан и их доходов. Ни фермеры, ни учителя, ни ученые, ни люди какой-либо другой профессии. Оно не распространяется на переводы, осуществляемые нашими соотечественниками из-за границы. Это касается только тех неправительственных организаций, непредпринимательских юридических лиц, у которых более 20% финансирования из-за рубежа", – сказал Талаквадзе.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности.
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.