https://sputnik-georgia.ru/20240405/chetyre-lzhi-kasatelno-zakona-ob-inoagentakh---argumenty-gruzinskoy-mechty-287190669.html

Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты"

Четыре лжи касательно закона об "иноагентах" – аргументы "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Противники законопроекта прозрачности зарубежного финансирования утверждают, что Грузии не видать Евросоюза 05.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-05T15:36+0400

2024-04-05T15:36+0400

2024-04-05T16:32+0400

грузия

новости

сша

израиль

австралия

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270138354_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_08297d87b133ef992f526c2ff19efef8.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Власти Грузии назвали дезинформацией, при том профинансированной западными фондами, то, что инициированный проект закона "О прозрачности иностранного влияния" является копией российского закона и противоречит западным ценностям. Противники принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" запустили целую кампанию, чтобы убедить население в неприемлемости подобного законодательства в демократичном обществе и в стране, стремящейся в Евросоюз. В соцсети распространяется инфографика, на которой приведены четыре аргумента, почему законопроект парламентского большинства Грузии является российским законом. Все эти аргументы власти назвали дезинформацией крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и неправительственных организаций. Ложь №1: законопроект внедряет в Грузии те же правила, что и в РоссииВласти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. ООН и Совет Европы против принятия закона об "иноагентах" в Грузии>>При том по сравнению, к примеру, с американским "Законом о регистрации иностранных агентов" (FARA), нарушение которого влечет за собой тюремное наказание, грузинский законопроект намного либеральнее. Он лишь требует декларирования доходов от НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф.Кроме того, во избежание стигматизации в грузинском законопроекте нет слов "иностранный агент". Ложь №2: законопроект направлен против международных партнеров, объявляет врагами Евросоюз и США⁠⁠"Почему международное содружество против того, чтобы выделенные ими во благо нашей страны фонды были прозрачными? Есть что скрывать?" – написала депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Нино Цилосани в соцсети.Решение повторно инициировать закон об "иноагентах" было принято из-за того, что властям Грузии в течение года так и не удалось убедить зарубежных доноров грузинских неправительственных организаций и диппредставительства разных стран в том, что грузинский народ должен знать, на что идут эти деньги, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.По его словам, деньги американских и европейских налогоплательщиков через НПО попадают в грузинскую политику, тогда как зарубежное финансирование политики запрещено во всем мире. Особое внимание он заострил на американском "Национальном фонде демократии" (NED) и "Европейском фонде за демократию" (EED), в руководство которого входят депутаты Европарламента, резко критикующие власти Грузии. По словам Папуашвили, в течение года из этих фондов финансировались партии и радикально настроенные группы в Грузии. Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>Сейчас же на европейские, американские, шведские, голландские деньги с использованием ресурсов НПО проводится целая кампания против закона о прозрачности зарубежного финансирования в Грузии. Он призвал все аккредитованные в Грузии посольства и всех доноров грузинских НПО обратить внимание на эту проблему. Папуашвили отметил, что такие крупные НПО, как "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", у которых есть претензия быть наблюдателями на выборах, обязаны вести мониторинг финансирования партий. Но эти организации ничего не сделали, когда появилась публичная информация о финансировании партии "Дроа" из-за рубежа через созданную ею НПО "Дроа". А все дело в том, что у них один источник финансирования и они покрывают эту партию и своего донора. Грузию трясет как самолет в непогоду – вице-премьер>>"Прозрачность иностранного финансирования – это вопрос политической и экономической безопасности государства. Поэтому только грузинский народ и избранные им власти компетентны решать, как должны быть решены эти вопросы безопасности. Это не дело зарубежных акторов", – подчеркнул Папуашвили. Ложь №3: принятие законопроекта исключает вступление Грузии в Евросоюз"Евросоюз – это не Советский Союз, и он уважает суверенитет стран", – написала депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани в соцсети.Власти Грузии в один голос говорят, что именно Евросоюз постоянно призывает грузинскую сторону к обеспечению открытости. Как сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, правительство уже внедрило европейские стандарты прозрачности, а теперь настало время неправительственных организаций и их доноров.Дело о готовящемся в Грузии госперевороте – СГБ продолжает опрос свидетелей>>НПО и их доноры раскрывают информацию лишь о части финансирования. И проблема именно в той части, которая скрыта. Выяснилось, что эти деньги идут на политические цели и, более того, попадают в руки к радикально настроенным группам, заявил в свою очередь председатель парламента Шалва Папуашвили. Папуашвили подчеркнул, что западными фондами финансировалась кампания организации "Стыдно" и молодежного крыла бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в поддержку насилия против полиции.Дело о метании "коктейля Молотова" в полицию: оглашение приговора Григориадису отложено>>Речь идет об акциях с плакатами "Я кинул" в поддержку Лазаре Григориадиса, который ждет приговора за метание "коктейля Молотова" в полицейских во время массовых протестов против принятия закона об "иноагентах" в марте 2023 года. На фоне этих беспорядков тогда было решено отозвать законопроект.Папуашвили напомнил о международном документе, Парижской Декларации по повышению эффективности внешней помощи, которая обязывает доноров быть ответственными перед партнерами за последствия своего финансирования.Ложь №4: законопроект оставляет Грузию без друзей, беззащитной"Друзья не смотрят на тебя свысока и принимают тебя как равного, поэтому то, что у них является законом, не может быть российским", – написала депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани в соцсети.Критику западных партнеров Грузии назвал несправедливой исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. По его словам, если конкретные силы хотят этими деньгами управлять Грузией, то это у них не выйдет. Грузия – суверенное, состоявшееся государство, которым управляет избранная народом власть. "Так USAID и надо" – Папуашвили о ситуации с использованием логотипа без их ведома>>"Призываю наших друзей не делать таких заявлений, которые уличат конкретных людей или группы людей в очень нехороших вещах", – сказал Мдинарадзе.Детали законопроектаЗаконопроект предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Закон об "иноагентах" – реакция ЕС и США на инициативу "Грузинской мечты">>Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;– вещатель;– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Иностранная сила – это:– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

израиль

австралия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сша, израиль, австралия, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузия - евросоюз, евросоюз