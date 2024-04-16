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Парламент Грузии провалил избрание Каландаришвили председателем ЦИК

Парламент Грузии провалил избрание Каландаришвили председателем ЦИК

Sputnik Грузия

На будущей пленарной неделе парламенту придется повторить процедуру избрания главы ЦИК 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T15:59+0400

2024-04-16T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили не смог получить 90 голосов, необходимых для избрания председателем Центральной избирательной комиссии на 5 лет в первом же этапе. За кандидатуру Каландаришвили проголосовали 85 депутатов, что означает, что теперь уже на будущей пленарной неделе парламенту придется повторить процедуру избрания главы ЦИК. Для избрания будет достаточно лишь 76 голосов. Также депутаты провалили избрание членами ЦИК кандидатуры Майи Заридзе, Гии Цацашвили, Георгия Шарабидзе. За них также состоится повторное голосование. Вопрос председателя В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Выборы 2024 – объявлен конкурс на должности председателя и членов ЦИК Грузии >>Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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