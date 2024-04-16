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Почему Грузия улучшила позиции в Индексе миролюбия – ответ главы парламента
Почему Грузия улучшила позиции в Индексе миролюбия – ответ главы парламента
Sputnik Грузия
Грузия занимает 49 место из 163 в "Индексе позитивного миролюбия" 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T17:01+0400
2024-04-16T17:01+0400
2024-04-16T17:01+0400
грузия
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Улучшение позиции Грузии в "Индексе позитивного миролюбия" стало результатом мудрого подхода народа и того, что страна не ввязалась в войну, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Грузия улучшила свои позиции на четыре строчки по сравнению с 2023 годом и заняла 49-е место в мировом "Индексе позитивного миролюбия" 2024 года. Всего в рейтинге было оценено 163 страны. По словам спикера, это подтверждение правильного выбора грузинского народа, выбора, который они делают с 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отметил Папуашвили, иностранные политики хотели, чтобы Грузия ввела санкции в отношении России, освободила осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Европарламент (ЕП) в феврале 2023 года принял резолюцию с призывом к грузинским властям освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и разрешить ему лечение за границей. Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения" – Мдинарадзе>>Что касается вопроса введения санкций, то сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. Индекс миролюбия "Индекс позитивного миролюбия", как и "Глобальный индекс миролюбия", разрабатывается ведущей международной оценочной организацией и аналитическим центром – Институтом экономики и мира (IEP – The Institute for Economics and Peace).Он анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.Индексы миролюбия основаны на восьми основных показателях:1. Хорошо функционирующее правительство2. Здоровая бизнес-среда3. Низкий уровень коррупции4. Права человека и толерантность5. Высокий уровень человеческого капитала6. Хорошие отношения с соседними странами7. Свобода информации8. Справедливое распределение ресурсов"Индекс позитивного миролюбия" не учитывает негативные аспекты войны и насилия, а посвящен положительным особенностям. Оценивается позитивная деятельность внутренней и внешней политики страны, реформы, деятельность институтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, михаил саакашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Почему Грузия улучшила позиции в Индексе миролюбия – ответ главы парламента
Грузия занимает 49 место из 163 в "Индексе позитивного миролюбия"
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Улучшение позиции Грузии в "Индексе позитивного миролюбия" стало результатом мудрого подхода народа и того, что страна не ввязалась в войну, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Грузия улучшила свои позиции на четыре строчки по сравнению с 2023 годом и заняла 49-е место в мировом "Индексе позитивного миролюбия" 2024 года. Всего в рейтинге было оценено 163 страны.
"Результатом правильного и мудрого подхода грузинского народа является то, что Грузия не ввязалась в войну и коллапс, куда нас призывала радикальная оппозиция, некоторые представители сектора НПО и, к сожалению, некоторые иностранные акторы", – сказал Папуашвили.
По словам спикера, это подтверждение правильного выбора грузинского народа, выбора, который они делают с 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта".
Как отметил Папуашвили, иностранные политики хотели, чтобы Грузия ввела санкции в отношении России, освободила осужденного экс-президента Михаила Саакашвили.
"По многим вопросам они давали нам предложения и рекомендации, не соответствующие интересам нашей страны, но говорили нам, что соответствует их интересам и противоречит интересам грузинского народа. Это еще раз подтверждает правильную политику правительства Грузии", – отметил Папуашвили.
Европарламент (ЕП) в феврале 2023 года принял резолюцию с призывом к грузинским властям освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и разрешить ему лечение за границей.
Что касается вопроса введения санкций, то сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия.
"Индекс позитивного миролюбия", как и "Глобальный индекс миролюбия", разрабатывается ведущей международной оценочной организацией и аналитическим центром – Институтом экономики и мира (IEP – The Institute for Economics and Peace).
Он анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.
Индексы миролюбия основаны на восьми основных показателях:
1. Хорошо функционирующее правительство
3. Низкий уровень коррупции
4. Права человека и толерантность
5. Высокий уровень человеческого капитала
6. Хорошие отношения с соседними странами
8. Справедливое распределение ресурсов
"Индекс позитивного миролюбия" не учитывает негативные аспекты войны и насилия, а посвящен положительным особенностям. Оценивается позитивная деятельность внутренней и внешней политики страны, реформы, деятельность институтов.