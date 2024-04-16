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Военное сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции обсудили в Тбилиси

Военное сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции обсудили в Тбилиси

Sputnik Грузия

В этом году в Тбилиси пройдет министериал обороны Азербайджана, Турции и Грузии 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T23:29+0400

2024-04-16T23:29+0400

2024-04-16T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Важность военного сотрудничества между Грузией, Турцией и Азербайджаном обсудил на встрече в Тбилиси глава Минобороны Ираклий Чиковани с председателем Комитета национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Грузия, Турция и Азербайджан являются стратегическими союзниками. Оборонное сотрудничество между странами началось в 2012 году. Как отметили стороны, трехстороннее сотрудничество направлено на укрепление региональной безопасности. Глава Минобороны Грузии отметил, что в этом году в Грузии пройдет министериал обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Чиковани поблагодарил бывшего министра обороны за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны между Грузией и Турцией. Грузия, Азербайджан и Турция подписали Бакинскую декларацию >>Министр подчеркнул твердую политическую и практическую поддержку Грузии Турцией. Он также отметил, что эффективное сотрудничество между Грузией и Турцией является одной из предпосылок региональной безопасности и стабильности. По словам Чиковани, в рамках двустороннего сотрудничества важно обмениваться опытом, предлагать финансовую и материально-техническую помощь, что укрепляет обороноспособность Грузии и повышает совместимость сил обороны со стандартами НАТО. В рамках визита представители Комитета национальной обороны Турции также встретятся с представителями исполнительной и законодательной власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, турция, азербайджан, тбилиси, ираклий чиковани, министерство обороны грузии