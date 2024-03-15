https://sputnik-georgia.ru/20240315/gruziya-azerbaydzhan-i-turtsiya-podpisali-bakinskuyu-deklaratsiyu-286866808.html

Грузия, Азербайджан и Турция подписали Бакинскую декларацию

Грузия, Азербайджан и Турция подписали Бакинскую декларацию

Sputnik Грузия

В Бакинской декларации говорится о возросшей транспортной роли региона в глобальном контексте и важности Среднего коридора и его реализации 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T16:56+0400

2024-03-15T16:56+0400

2024-03-15T16:56+0400

грузия

новости

политика

азербайджан

турция

илья дарчиашвили

баку

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286862344_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_9bc72d02c39da261f4e3b8d2536cd13e.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции подписали Бакинскую декларацию, которая подразумевает дальнейшее развитие отношений между тремя странами, сообщает МИД Грузии.В Баку состоялась девятая встреча министров иностранных дел трехстороннего формата сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией. Подписи под Бакинской декларацией поставили главы внешнеполитических ведомств Илья Дарчиашвили, Джейхун Байрамов, и Хакан Фидан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В документе подчеркнуты конкретные вопросы, в том числе необходимость мира, стабильности и экономического развития в регионе. В Бакинской декларации говорится о возросшей транспортной роли региона в глобальном контексте и важности Среднего коридора и его реализации. Этим же документом стороны одобряют экономические проекты, объединяющие все три страны. Кроме того, в документе говорится об уважении территориальной целостности и суверенитета Грузии и Азербайджана. Глава МИД подтвердил готовность Грузии к содействию мира на Южном Кавказе >>В ходе министериала стороны подчеркнули образцовое сотрудничество между тремя странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах и особо подчеркнули важность трехстороннего формата сотрудничества с точки зрения устойчивого, стабильного развития и мира в регионе. Особый акцент был сделан на политике, торговле, экономике, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте и культурно-гуманитарной сферах. Стороны положительно оценили успешное отраслевое сотрудничество в трехстороннем формате и регулярные встречи в парламентской, оборонной, экономической и других сферах. Дальнейшее укрепление партнерства – что обсудили главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции >>Главы МИД трех стран выразили готовность продолжать скоординированные действия по реализации совместных проектов. Средний коридор Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров. По мнению правительства Грузии, предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз и увеличение транзитных возможностей страны сделали активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах еще более актуальной. Одним из таких направлений является Средний коридор и проекты прокладки электрокабеля и интернет-кабеля через Черное море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

турция

баку

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, азербайджан, турция, илья дарчиашвили, баку