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Вопреки протестам: парламент Грузии вернулся к обсуждению законопроекта об "иноагентах"
Вопреки протестам: парламент Грузии вернулся к обсуждению законопроекта об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T12:02+0400
2024-04-16T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации, в парламенте Грузии возобновилось на фоне акции протеста. Накануне юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов. Слушание с утра проходило на фоне акции протеста. МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных участниках акции.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад. Иная позиция есть у правящей команды. Как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, в процессе обсуждения законопроекта не было представлено достаточных аргументов касательно того, почему закон является российским. В связи с обсуждением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте приняты дополнительные меры безопасности. Действует желтый уровень безопасности и вход посетителей в законодательный орган Грузии ограничен. Как и в понедельник, входить в здание парламента и освещать мероприятия законодательного органа есть только у аккредитованных журналистов телеканалов. Целью ограничений является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента. Накануне инициаторы акции – оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты – призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник в полдень, к началу пленарного заседания. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, мамука мдинарадзе, оон, нато, хатия деканоидзе
политика, грузия, новости, сша, мамука мдинарадзе, оон, нато, хатия деканоидзе
Вопреки протестам: парламент Грузии вернулся к обсуждению законопроекта об "иноагентах"
12:02 16.04.2024 (обновлено: 12:43 16.04.2024)
Юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации, в парламенте Грузии возобновилось на фоне акции протеста.
Накануне юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов. Слушание с утра проходило на фоне акции протеста. МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных участниках акции.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад.
"Грузинская мечта" либо принимает этот закон и наш путь к ЕС закрывается... Либо "Грузинская мечта" слушает людей, слушает оппозицию и наших международных партнеров. Все наши международные партнеры и грузинский народ называют этот закон неприемлемым и главным препятствием в контексте евроинтеграции", – заявила оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе.
Иная позиция есть у правящей команды. Как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, в процессе обсуждения законопроекта не было представлено достаточных аргументов касательно того, почему закон является российским.
"Они обманывают молодежь, обманывают общественность и пытаются искусственно вызвать волнения общественности реально аферой века, которая и в прошлом, и в этом году называется "российским законом", а на самом деле это закон о прозрачности и это их борьба за черные деньги", – заявил Мдинарадзе.
В связи с обсуждением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте приняты дополнительные меры безопасности. Действует желтый уровень безопасности и вход посетителей в законодательный орган Грузии ограничен.
Как и в понедельник, входить в здание парламента и освещать мероприятия законодательного органа есть только у аккредитованных журналистов телеканалов.
Целью ограничений является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента.
Накануне инициаторы акции – оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты – призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник в полдень, к началу пленарного заседания.
Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.