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Вопреки протестам: парламент Грузии вернулся к обсуждению законопроекта об "иноагентах"

Вопреки протестам: парламент Грузии вернулся к обсуждению законопроекта об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T12:02+0400

2024-04-16T12:02+0400

2024-04-16T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации, в парламенте Грузии возобновилось на фоне акции протеста. Накануне юридический комитет поддержал законопроект спустя 12 часов жарких дебатов. Слушание с утра проходило на фоне акции протеста. МВД Грузии сообщило об одном пострадавшем полицейском и 14 задержанных участниках акции.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад. Иная позиция есть у правящей команды. Как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, в процессе обсуждения законопроекта не было представлено достаточных аргументов касательно того, почему закон является российским. В связи с обсуждением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте приняты дополнительные меры безопасности. Действует желтый уровень безопасности и вход посетителей в законодательный орган Грузии ограничен. Как и в понедельник, входить в здание парламента и освещать мероприятия законодательного органа есть только у аккредитованных журналистов телеканалов. Целью ограничений является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента. Накануне инициаторы акции – оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты – призвали противников закона "О прозрачности иностранного влияния" собраться у парламента во вторник в полдень, к началу пленарного заседания. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, мамука мдинарадзе, оон, нато, хатия деканоидзе