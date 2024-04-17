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Бывший кандидат в президенты Грузии отказался от депутатского мандата
Бывший кандидат в президенты Грузии отказался от депутатского мандата
Sputnik Грузия
По мнению политика, этот законопроект в конечном итоге будет использован для установления авторитарного режима в стране 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T18:31+0400
2024-04-17T18:31+0400
2024-04-17T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Независимый депутат, бывший председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидат в президенты Григол Вашадзе принял решение покинуть парламент после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии в среду в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. "За" проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства. По его словам, если этот законопроект станет законом, он в конечном итоге будет использован для установления авторитарного режима. Григол Вашадзе работал в МИД СССР. В Грузии занимал ряд ключевых постов в правительстве Михаила Саакашвили: в 2008 году с ноября по декабрь был министром культуры и спорта, в декабря 2008 по октябрь 2012 года – министром иностранных дел. Глава парламента Грузии оценил заявление экс-главы Генштаба о возможных жертвах на акциях>>Причем какое-то время МИД Грузии он возглавлял, являясь гражданином России. Только после скандала, поднятого оппозицией, Вашадзе официально отказался от российского гражданства. В 2018 году, будучи уже председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение", Вашадзе баллотировался в президенты Грузии. 15 декабря 2020 года Григол Вашадзе заявил, что решил уйти со всех постов и выйти из партии ЕНД, председателем которой он являлся с 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, григол вашадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
политика, грузия, новости, григол вашадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
Бывший кандидат в президенты Грузии отказался от депутатского мандата
18:31 17.04.2024 (обновлено: 18:36 17.04.2024)
По мнению политика, этот законопроект в конечном итоге будет использован для установления авторитарного режима в стране
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Независимый депутат, бывший председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидат в президенты Григол Вашадзе принял решение покинуть парламент после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Парламент Грузии в среду в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. "За" проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства.
"В этих условиях пребывание в парламенте не имеет для меня ни политического смысла, ни морального оправдания. Я ухожу из парламента. Мнение грузинского общества имеет для меня решающее значение. Надеюсь, что правительство откажется принять этот законопроект", – сказал Вашадзе
По его словам, если этот законопроект станет законом, он в конечном итоге будет использован для установления авторитарного режима.
Григол Вашадзе работал в МИД СССР. В Грузии занимал ряд ключевых постов в правительстве Михаила Саакашвили: в 2008 году с ноября по декабрь был министром культуры и спорта, в декабря 2008 по октябрь 2012 года – министром иностранных дел.
Причем какое-то время МИД Грузии он возглавлял, являясь гражданином России. Только после скандала, поднятого оппозицией, Вашадзе официально отказался от российского гражданства.
В 2018 году, будучи уже председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение", Вашадзе баллотировался в президенты Грузии.
15 декабря 2020 года Григол Вашадзе заявил, что решил уйти со всех постов и выйти из партии ЕНД, председателем которой он являлся с 2017 года.