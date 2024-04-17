https://sputnik-georgia.ru/20240417/byvshiy-kandidat-v-prezidenty-gruzii-otkazalsya-ot-deputatskogo-mandata-287389139.html

Бывший кандидат в президенты Грузии отказался от депутатского мандата

Бывший кандидат в президенты Грузии отказался от депутатского мандата

Sputnik Грузия

По мнению политика, этот законопроект в конечном итоге будет использован для установления авторитарного режима в стране 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T18:31+0400

2024-04-17T18:31+0400

2024-04-17T18:36+0400

политика

грузия

новости

григол вашадзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252126979_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_2a5030d3120a5b977b2ba45e064d3101.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Независимый депутат, бывший председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидат в президенты Григол Вашадзе принял решение покинуть парламент после принятия в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии в среду в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступает оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. "За" проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства. По его словам, если этот законопроект станет законом, он в конечном итоге будет использован для установления авторитарного режима. Григол Вашадзе работал в МИД СССР. В Грузии занимал ряд ключевых постов в правительстве Михаила Саакашвили: в 2008 году с ноября по декабрь был министром культуры и спорта, в декабря 2008 по октябрь 2012 года – министром иностранных дел. Глава парламента Грузии оценил заявление экс-главы Генштаба о возможных жертвах на акциях>>Причем какое-то время МИД Грузии он возглавлял, являясь гражданином России. Только после скандала, поднятого оппозицией, Вашадзе официально отказался от российского гражданства. В 2018 году, будучи уже председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение", Вашадзе баллотировался в президенты Грузии. 15 декабря 2020 года Григол Вашадзе заявил, что решил уйти со всех постов и выйти из партии ЕНД, председателем которой он являлся с 2017 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, григол вашадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение