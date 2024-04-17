Глава парламента Грузии оценил заявление экс-главы Генштаба о возможных жертвах на акциях
15:05 17.04.2024 (обновлено: 16:16 17.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Политик считает, что бывший военный проговорился о планах оппозиции устроить беспорядки
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал недопустимым заявление экс-главы Генштаба ВС Грузии, депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Деви Чанкотадзе о том, что принятие скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" может привести к трагическим последствиям.
По словам Чанкотадзе, если законопроект об "иноагентах" не будет отозван, это приведет к "очень плохим событиям". "Если погибнет хоть один человек, это закончится очень плохо", – сказал генерал во вторник на заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта. В это время у парламента проходила масштабная акция протеста.
"Конечно, подобные заявления, особенно от военных, абсолютно неприемлемы. Что значит, если что-то произойдет? Вечером я заметил, что в итоге происходило", – заявил Папуашвили.
Он подчеркнул, что у парламента проходила мирная акция протеста, полиция, соответственно, обеспечивала безопасность митингующих, и были некие группы людей, которые стремились устроить провокации.
"Были группы, у которых была прямая задача провоцировать и переходить к насилию", – отметил Папуашвили.
По его словам, Чанкотадзе проговорился о том, от кого могла исходить агрессия на вчерашней акции протеста. К насилию протестующих призывали лидеры "Единого национального движения".
"Когда они видят, что идет мирная акция граждан Грузии, они тут же переходят к призывам к осаде, пикетированию, переходу непосредственно к насилию", – заявил Папуашвили.
Комментируя действия силовиков на акции протеста, он напомнил о заявлениях МВД о том, что обеспечение деятельности парламента является его обязанностью.
Во вторник акция протеста в Тбилиси переросла в противостояние между митингующими и силами МВД. Несмотря на многочисленные призывы министерства к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применяла перцовый спрей.
В результате в ходе акции протеста пострадали четверо сотрудников МВД Грузии. За мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции задержаны были 11 митингующих.
Лидеры оппозиционных партий и оппозиционные СМИ утверждают, что акция протеста была мирной, а силовики безжалостно расправлялись с молодежью.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.