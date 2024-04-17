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Глава парламента Грузии оценил заявление экс-главы Генштаба о возможных жертвах на акциях

Глава парламента Грузии оценил заявление экс-главы Генштаба о возможных жертвах на акциях

Sputnik Грузия

Политик считает, что бывший военный проговорился о планах оппозиции устроить беспорядки 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T15:05+0400

2024-04-17T15:05+0400

2024-04-17T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал недопустимым заявление экс-главы Генштаба ВС Грузии, депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Деви Чанкотадзе о том, что принятие скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" может привести к трагическим последствиям. По словам Чанкотадзе, если законопроект об "иноагентах" не будет отозван, это приведет к "очень плохим событиям". "Если погибнет хоть один человек, это закончится очень плохо", – сказал генерал во вторник на заседании парламента в ходе обсуждения законопроекта. В это время у парламента проходила масштабная акция протеста. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Он подчеркнул, что у парламента проходила мирная акция протеста, полиция, соответственно, обеспечивала безопасность митингующих, и были некие группы людей, которые стремились устроить провокации. "Были группы, у которых была прямая задача провоцировать и переходить к насилию", – отметил Папуашвили. По его словам, Чанкотадзе проговорился о том, от кого могла исходить агрессия на вчерашней акции протеста. К насилию протестующих призывали лидеры "Единого национального движения".Комментируя действия силовиков на акции протеста, он напомнил о заявлениях МВД о том, что обеспечение деятельности парламента является его обязанностью.Во вторник акция протеста в Тбилиси переросла в противостояние между митингующими и силами МВД. Несмотря на многочисленные призывы министерства к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применяла перцовый спрей.В результате в ходе акции протеста пострадали четверо сотрудников МВД Грузии. За мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции задержаны были 11 митингующих.Лидеры оппозиционных партий и оппозиционные СМИ утверждают, что акция протеста была мирной, а силовики безжалостно расправлялись с молодежью. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, израиль, деви чанкотадзе , шалва папуашвили, единое национальное движение, оон