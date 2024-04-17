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Президент не считает Грузию государством – спикер парламента
Президент не считает Грузию государством – спикер парламента
Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили попросила вынести на обсуждение Евросовета инициированный в Грузии законопроект об "иноагентах" 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T14:15+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону касательно скандального законопроекта об "иноагентах", продемонстрировала, что не считает Грузию государством, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным администрации главы государства, Зурабишвили обратилась к Макрону и президенту Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть и вопрос принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии на ближайшем заседании Евросовета, несмотря на то, что этот вопрос не включен в повестку дня.Президент Грузии подрывает основы независимости страны, думая, что кто-то должен диктовать властям, как действовать.При этом он отметил, что никто внутри страны не дал аргументированного ответа, почему нельзя принимать подобный закон. Власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Позже оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии. Американский фонд NED, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , эммануэль макрон, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , эммануэль макрон, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Президент не считает Грузию государством – спикер парламента
14:15 17.04.2024 (обновлено: 14:25 17.04.2024)
Саломе Зурабишвили попросила вынести на обсуждение Евросовета инициированный в Грузии законопроект об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону касательно скандального законопроекта об "иноагентах", продемонстрировала, что не считает Грузию государством, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По данным администрации главы государства, Зурабишвили обратилась к Макрону и президенту Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть и вопрос принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии на ближайшем заседании Евросовета, несмотря на то, что этот вопрос не включен в повестку дня.
"Существует ли подобное, есть ли такой опыт в истории, не знаю. Мы помним, когда Грузия 30 лет назад была частью Советского Союза и жалобы шли в центр. Если у нее такой подход, что она кому-то должна пожаловаться, другому государству, какое вообще отношение имеет президент Франции к деятельности парламента Грузии? Абсолютно неслыханное отношение со стороны госпожи Саломе Зурабишвили по отношению к государству. Видимо, она не считает эту страну за государство", – сказал Папуашвили.
Президент Грузии подрывает основы независимости страны, думая, что кто-то должен диктовать властям, как действовать.
"Парламент должен принять решение как представитель народа. Она думает, что должна жаловаться иностранным лидерам против грузинского народа, чтобы они потом убедили лидеров грузинского народа, какой закон принимать, а какой – нет. Это подрыв основ независимости Грузии, когда госпоже Саломе и многим из этой группы нахождение нашей страны в международном содружестве представляется таким образом, что Грузии должны диктовать лидеры других стран, что делать, а что – нет", – сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что никто внутри страны не дал аргументированного ответа, почему нельзя принимать подобный закон.
"Никто не представил ни одного аргумента по этому вопросу. Единственное, что мы слышим, что кто-то сказал, какой закон нам принимать, а какой – нет. В течение всего этого периода идет обсуждение простейшего вопроса – если вы посмотрите на радикальные группы, которые были включены в агрессию, вы спокойно увидите финансирование "Национального фонда демократии" (NED) и "Европейского фонда за демократию" (EED). Пусть они обнародуют, что они скрывают от грузинского народа", – сказал Папуашвили.
Власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Позже оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии.
Американский фонд NED, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.