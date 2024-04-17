https://sputnik-georgia.ru/20240417/prezident-gruzii-ne-schitaet-gruziyu-gosudarstvom--spiker-parlamenta-287384253.html

Президент не считает Грузию государством – спикер парламента

Президент не считает Грузию государством – спикер парламента

Sputnik Грузия

Саломе Зурабишвили попросила вынести на обсуждение Евросовета инициированный в Грузии законопроект об "иноагентах" 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T14:15+0400

2024-04-17T14:15+0400

2024-04-17T14:25+0400

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шалва папуашвили

саломе зурабишвили

эммануэль макрон

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону касательно скандального законопроекта об "иноагентах", продемонстрировала, что не считает Грузию государством, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным администрации главы государства, Зурабишвили обратилась к Макрону и президенту Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть и вопрос принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии на ближайшем заседании Евросовета, несмотря на то, что этот вопрос не включен в повестку дня.Президент Грузии подрывает основы независимости страны, думая, что кто-то должен диктовать властям, как действовать.При этом он отметил, что никто внутри страны не дал аргументированного ответа, почему нельзя принимать подобный закон. Власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Позже оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии. Американский фонд NED, как и EED, уже высказался против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , эммануэль макрон, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах