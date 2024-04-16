https://sputnik-georgia.ru/20240416/borba-s-zapadom-ili-zaschita-interesov-gruzii-vse-o-zakonoproekte-ob-inoagentakh--287377616.html

Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах"

Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах"

Sputnik Грузия

За деньгами доноров всегда стоят их интересы, и хорошо, когда эти интересы совпадают с грузинскими, подчеркнул Мамука Мдинарадзе 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T23:57+0400

2024-04-16T23:57+0400

2024-04-17T00:19+0400

грузия

аналитика

политика

мамука мдинарадзе

михаил саакашвили

европарламент

сгб

грузинская мечта - демократическая грузия

грузия - евросоюз

евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1c/249832217_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_b797ffd064b3e2ffa994ad4dd50511bd.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Целью инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" является превенция финансирования в Грузии поляризации, радикально-революционных целей партий, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни и так далее, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе на заседании парламента. Ему в течение двух дней пришлось отвечать на острые вопросы оппозиции в парламенте. Параллельно у здания парламента проходила и продолжается в настоящее время акция протеста, организованная оппозицией и неправительственными организациями. Они утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывают Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы, но у "Грузинской мечты" свое мнение на этот счет: никто не приводит аргументов против. Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об "иноагентах">>В отсутствии аргументов, в свою очередь, оппозиция и НПО обвиняют "Грузинскую мечту". Оппоненты властей в один голос говорят о том, что нельзя игнорировать заявления Запада о том, что законопроект противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути Грузии в ЕС.Кого касается и к чему обязывает законопроект?Проект закона "О прозрачности иностранного влияния" касается только юридических лиц, неправительственных организаций и СМИ, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".Законопроект не касается физических лиц, студентов, мигрантов, ученых и так далее, пояснил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.Согласно законопроекту, НПО и СМИ должны лишь регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию раз в год. Он подчеркнул, что грузинский законопроект самый либеральный, если сравнивать с законами о прозрачности зарубежного финансирования в США и России, а также с законопроектами Евросоюза и Франции.Грузию будут больше ценить за свободные и иногда жесткие решения – Мдинарадзе>>По словам Мдинарадзе, грузинский законопроект в отличие от зарубежных аналогов не касается физических лиц, не предусматривает уголовной ответственности за нарушение и не предусматривает никаких ограничений деятельности НПО и СМИ.Терминология как клеймо Наибольшее возмущение критиков вызвали формулировки "иностранное влияние" и "организация, проводящая интересы иностранной силы". Это, по их мнению, является навешиванием ярлыков на организации, которые на гранты западных доноров помогают нуждающимся в Грузии – жертвам насилия, вынужденным переселенцам, находящимся за чертой бедности семьям и другим. В ответ Мдинарадзе заявил, что аналогичные формулировки, и даже жестче, использованы в американском "Законе о регистрации иностранных агентов" (FARA). В качестве примера он также привел закон в Израиле, а также инициированные законопроекты в Европарламенте, Канаде, а также Франции, где документ уже принят нижней палатой парламента. Американские и европейские фонды скрывают, что финансируют в Грузии – глава парламента>>В грузинском законопроекте нет слова "агент", как пояснили в "Грузинской мечте", как раз-таки во избежание навешивания ярлыков. Формулировка "агент иностранного влияния" была в законопроекте, который отозвали в марте 2023 года на фоне массовых протестов. Что касается формулировки "иностранное влияние", по словам Мдинарадзе, даже в учебниках написано, что при обсуждении вопросов, связанных с деньгами, в данном контексте речь идет именно о влиянии и интересах. И неважно, в какой стране зарегистрированы эти донорские организации: в западных странах, на севере, востоке или юге, подчеркнул он. "Грузии есть право действовать так, как действует Евросоюз, как действует Франция", – заявил Мдинарадзе.Он отметил, что неправительственные организации на деньги доноров делают много хороших дел, но есть примеры финансирования очень плохих дел. Превенция рисковВ качестве самых ярких примеров финансирования плохих дел Мдинарадзе привел ассоциацию "Клуб Франклина", которая прививает молодежи либеральные ценности. В "Грузинской мечте", комментируя беспорядки на акциях против закона об "иноагентах" в 2023 году, не раз говорили, что эта организация "промыла мозги" молодежи.Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе>>Остальные примеры касаются проектов, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID). Мдинарадзе напомнил о неправильном параллельном подсчете голосов во время парламентских выборов 2020 года, который провела НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED). ISFED признала ошибку спустя полтора месяца после выборов, когда оппозиционные депутаты уже прекратили бойкот парламента и завершились уличные акции протеста. Оппозиция обвиняла власти в фальсификации выборов.Также Мдинарадзе напомнил о тренингах членов сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Тбилиси 26-29 сентября 2023 года.Эти тренинги являются одним из доказательств в деле Службы госбезопасности Грузии о готовящихся беспорядках с целью госпереворота. Беспорядки, по данным СГБ, планировались в конце 2023 года, когда страна ждала решения по статусу кандидата в ЕС. Расчет был на отрицательное решение Евросоюза.Дело о готовящемся в Грузии госперевороте – СГБ продолжает опрос свидетелей>>Официально было заявлено, что тренинги проводятся для представителей сферы культуры на тему "стратегической ненасильственной борьбы". В действительности же, по данным СГБ, целью визита членов CANVAS было установление контактов с молодежью и влиятельным НПО, которые должны были стать ядром деструктивных и противозаконных действий в октябре-декабре 2023 года.Цель принятия закона – это обеспечение прозрачности финансирования и тем самым превенция радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий, подчеркнул Мдинарадзе. Препятствие на пути в ЕСО том, что в случае принятия законопроекта об "иноагентах" у Грузии, которая в конце прошлого года получила статус кандидата в ЕС, а в конце этого года ждет открытия переговоров, возникнут проблемы на пути в Евросоюз, ежедневно говорят практически все западные партнеры-страны. Это заявляется главным аргументом грузинской оппозиции против принятия такого закона. Еще один аргумент: игнорирование предупреждений Запада и тем самым создание препятствий на пути в ЕС является нарушением Конституции.Согласно Конституции, "конституционные органы в рамках своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и Североатлантический альянс".Опозорились из-за Саакашвили – глава парламента Грузии о некоторых политиках с Запада>>Во-первых, по словам Мдинарадзе, законопроект о прозрачности финансирования никак не может помешать евроинтеграции, так как главная европейская идея основана на прозрачности и демократических ценностях. Во-вторых, более жесткий вариант законопроекта о прозрачности зарубежного финансирования инициирован в Европарламенте и принят нижней палатой парламента Франции. Постоянное апеллирование к мнению партнеров, по словам Мдинарадзе, является политической манипуляцией оппонентов властей. Он выразил уверенность, что спустя некоторое время Евросоюз изменит свою позицию касательно грузинской инициативы. "Сейчас нам говорят: "Отзовите этот закон". Мы не отзовем, потому что он грузинский, грузинский народ так хочет, а потом все 27 стран будут того же мнения", – заявил Мдинарадзе.С подобной проблемой, по его словам, Грузия уже сталкивалась, а именно в 2021 году, когда страны ЕС категорически требовали освобождения из-под стражи осужденного по нескольким уголовным делам экс-президента Михаила Саакашвили. Мдинарадзе назвал Саакашвили автором кровавого режима, палачом и коррупционером. По его словам, Грузию будут больше уважать и ценить, если она будет идти в Евросоюз с высоко поднятой головой, а не скакать на одной ноге. Именно благодаря тому, что нынешние власти Грузии вступили в "достаточно жесткую дискуссию" со странами-друзьями, чего раньше не позволяли себе, страна достигла успехов на пути в Евросоюз. "Им приходится признавать, что мы равноправные", – сказал Мдинарадзе.Он подчеркнул, что "Грузинская мечта" выбрала правильный подход общения с партнерами – она действует гордо, уверенно, с соблюдением всех принципов и национального достоинства. За это в конечном счете ее ценит и население, и международные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, аналитика, политика, мамука мдинарадзе, михаил саакашвили, европарламент, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, парламент грузии