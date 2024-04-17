Протесты в Тбилиси: последние данные о пострадавших и задержанных
11:40 17.04.2024 (обновлено: 12:06 17.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция оппозиции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 16 апреля 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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На акции у парламента Грузии работали до десяти бригад скорой помощи
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Четверо сотрудников МВД Грузии пострадали, а 11 человек задержаны в административном порядке на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси.
Накануне акция протеста в Тбилиси переросла в противостояние между митингующими и правоохранителями. Несмотря на многочисленные призывы сотрудников МВД к организаторам и участникам митинга протестовать в предусмотренных законом формах и не осуществлять насильственных действий, участники акции бросали в полицейских различные тупые предметы, в том числе камни и бутылки. Пострадавшие на акции полицейские доставлены в Кавказский центр медицины.
"На данном этапе опасные для жизни повреждения не были зафиксированы. Повреждения в основном наблюдаются в области головы и лица", – заявила врач Натия Ахобадзе журналистам.
По данным МВД, во время акции протеста также был поврежден автомобиль МВД. Для пресечения физического противостояния МВД использовало специальное средство – перцовый спрей. В результате использования перцового спрея пострадали несколько участников акции протеста, в том числе представители СМИ.
По данным министерства здравоохранения, на акции у парламента Грузии работали до десяти бригад скорой помощи. Никому из участников акции госпитализация не понадобилась.
Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.
Ожидается, что заседание в среду, как предыдущие два дня, будет проходить на фоне акции протеста, а оппозиция вновь потребует отозвать законопроект.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.