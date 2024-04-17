https://sputnik-georgia.ru/20240417/protesty-v-tbilisi-poslednie-dannye-o-postradavshikh-i-zaderzhannykh------287382385.html

Протесты в Тбилиси: последние данные о пострадавших и задержанных

Протесты в Тбилиси: последние данные о пострадавших и задержанных

Sputnik Грузия

На акции у парламента Грузии работали до десяти бригад скорой помощи 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T11:40+0400

2024-04-17T11:40+0400

2024-04-17T12:06+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

сша

оон

нато

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287365311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04a2824e931be7d8a62717f0002c072b.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Четверо сотрудников МВД Грузии пострадали, а 11 человек задержаны в административном порядке на акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне акция протеста в Тбилиси переросла в противостояние между митингующими и правоохранителями. Несмотря на многочисленные призывы сотрудников МВД к организаторам и участникам митинга протестовать в предусмотренных законом формах и не осуществлять насильственных действий, участники акции бросали в полицейских различные тупые предметы, в том числе камни и бутылки. Пострадавшие на акции полицейские доставлены в Кавказский центр медицины. По данным МВД, во время акции протеста также был поврежден автомобиль МВД. Для пресечения физического противостояния МВД использовало специальное средство – перцовый спрей. В результате использования перцового спрея пострадали несколько участников акции протеста, в том числе представители СМИ. По данным министерства здравоохранения, на акции у парламента Грузии работали до десяти бригад скорой помощи. Никому из участников акции госпитализация не понадобилась. Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации. Ожидается, что заседание в среду, как предыдущие два дня, будет проходить на фоне акции протеста, а оппозиция вновь потребует отозвать законопроект. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, сша, оон, нато, законопроект об иноагентах