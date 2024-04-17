https://sputnik-georgia.ru/20240417/saakashvili-prizval-oppozitsiyu-poyti-na-vybory-edinym-spiskom-287386332.html

Саакашвили призвал оппозицию пойти на выборы единым списком

Саакашвили призвал оппозицию пойти на выборы единым списком

Sputnik Грузия

В преддверии парламентских выборов, согласно соцопросам, лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта", а на втором месте с большим отрывом... 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T17:39+0400

2024-04-17T17:39+0400

2024-04-17T17:39+0400

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валерий гелашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы объединиться и пойти на парламентские выборы единым списком, о чем он заявил во время прямого включения из клиники "Вивамеди" на судебном заседании по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий.Пришло время отбросить в сторону амбиции и обиды, считает он.По его словам, созданная им крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" работает над укреплением внутрипартийных сил на тот случай, если не получится объединить партии к выборам. Согласно мартовскому исследованию Международного исследовательского центра GORBI, проведенному по заказу телеканала "Имеди", правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддерживает 60,4% населения, крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" – 12,6%, а поддержка остальных партий не достигает необходимых для прохода в парламент 5%. Осужденный Саакашвили устроил в своей палате офис "Нацдвижения" – Мдинарадзе>>Полная картина партийного спектра, который будет участвовать в выборах 2024 года, сформируется к августу, когда партии завершат процесс подачи заявок на участие в выборах. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае 2023 года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В середине июня 2023 года Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Между тем Саакашвили как гражданин Украины не имеет право заниматься какой-либо политической деятельностью в Грузии, а также осуществлять пожертвования в пользу партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, валерий гелашвили, парламентские выборы в грузии 2024