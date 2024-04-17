https://sputnik-georgia.ru/20240417/zasedanie-na-fone-protesta-parlament-gruzii-rassmatrivaet-zakonoproekt-ob-inoagentakh--287383281.html
В парламенте Грузии вновь усилены меры безопасности, на улице опять митингуют
В парламенте Грузии вновь усилены меры безопасности, на улице опять митингуют
Sputnik Грузия
Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T12:22+0400
2024-04-17T12:22+0400
2024-04-17T13:40+0400
политика
грузия
новости
нато
тбилиси
совет европы
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287363302_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0eb63da5856a4965b00904538ce7933d.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании в среду вернулись к рассмотрению проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", заседание проходит на фоне акции протеста против принятия закона. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акция протеста, собирающая тысячи представителей партий, НПО и обычных граждан в знак протеста против принятия закона, продолжается в Тбилиси третий день. Митингующие требуют отозвать законопроект. Во время пленарного заседания в самом здании парламента продолжит действовать режим усиленной безопасности, предполагающий запрет на вход в здание парламента посетителей. Ограничение не коснется лишь аккредитованных представителей СМИ. По периметру парламента увеличено число камер. На месте мобилизована полиция. Что касается протестующих, то часть из них расположилась у служебного входа в парламент, а часть собирается на самом проспекте Руставели. Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287363302_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1618725aa9394fe14a6c0892d4d0a8a5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, нато, тбилиси, совет европы, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, нато, тбилиси, совет европы, законопроект об иноагентах
В парламенте Грузии вновь усилены меры безопасности, на улице опять митингуют
12:22 17.04.2024 (обновлено: 13:40 17.04.2024)
Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании в среду вернулись к рассмотрению проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", заседание проходит на фоне акции протеста против принятия закона.
Акция протеста, собирающая тысячи представителей партий, НПО и обычных граждан в знак протеста против принятия закона, продолжается в Тбилиси третий день. Митингующие требуют отозвать законопроект.
Во время пленарного заседания в самом здании парламента продолжит действовать режим усиленной безопасности, предполагающий запрет на вход в здание парламента посетителей. Ограничение не коснется лишь аккредитованных представителей СМИ. По периметру парламента увеличено число камер. На месте мобилизована полиция.
Что касается протестующих, то часть из них расположилась у служебного входа в парламент, а часть собирается на самом проспекте Руставели.
Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.