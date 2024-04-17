https://sputnik-georgia.ru/20240417/zasedanie-na-fone-protesta-parlament-gruzii-rassmatrivaet-zakonoproekt-ob-inoagentakh--287383281.html

В парламенте Грузии вновь усилены меры безопасности, на улице опять митингуют

В парламенте Грузии вновь усилены меры безопасности, на улице опять митингуют

Sputnik Грузия

Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T12:22+0400

2024-04-17T12:22+0400

2024-04-17T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании в среду вернулись к рассмотрению проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", заседание проходит на фоне акции протеста против принятия закона. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акция протеста, собирающая тысячи представителей партий, НПО и обычных граждан в знак протеста против принятия закона, продолжается в Тбилиси третий день. Митингующие требуют отозвать законопроект. Во время пленарного заседания в самом здании парламента продолжит действовать режим усиленной безопасности, предполагающий запрет на вход в здание парламента посетителей. Ограничение не коснется лишь аккредитованных представителей СМИ. По периметру парламента увеличено число камер. На месте мобилизована полиция. Что касается протестующих, то часть из них расположилась у служебного входа в парламент, а часть собирается на самом проспекте Руставели. Несмотря на протесты, депутаты должны в первом чтении проголосовать за законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодные декларации. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, нато, тбилиси, совет европы, законопроект об иноагентах