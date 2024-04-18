https://sputnik-georgia.ru/20240418/chto-my-edim-v-gruzii-iz-za-nesootvetstviya-normam-zakrylis-24-obekta-pitaniya-287416068.html

Что мы едим: в Грузии из-за несоответствия нормам закрылись 24 объекта питания

Что мы едим: в Грузии из-за несоответствия нормам закрылись 24 объекта питания

Sputnik Грузия

За последние несколько месяцев в Грузии было зафиксировано несколько случаев отравление едой 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T18:20+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия за три месяца закрыло 24 объекта питания из-за критическое несоответствие санитарным нормам, говорится в сообщении ведомства. По данным агентства, всего с 1 января по 31 марта было проверено 600 объектов. В том числе на этикетирование, сроки годности, санитарно-гигиенические нормы и угрозы. При этом нарушения в правилах этикетирования и сроков хранения продуктов были выявлены и на других объектах. Однако объекты исправили ситуацию после предупреждения. Что мы едим? В Тбилиси вновь отравились шаурмой >>Национальное агентство продовольствия утверждает, что продолжит периодические проверки объектов питания страны. За последние несколько месяцев в Грузии было зафиксировано несколько случаев отравление едой. В марте было зафиксировано сразу два случая массового отравления шаурмой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии