https://sputnik-georgia.ru/20240418/intsidentom-s-zhurnalistom-imedi-na-aktsii-v-tbilisi-zainteresovalas-spetssluzhba-287418688.html

Инцидентом с журналистом "Имеди" на акции в Тбилиси заинтересовалась спецслужба

Инцидентом с журналистом "Имеди" на акции в Тбилиси заинтересовалась спецслужба

Sputnik Грузия

Участники акции физически расправлялись со съемочными группами телеканалов и оскорбляли их 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T20:31+0400

2024-04-18T20:31+0400

2024-04-18T20:31+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии возбудила уголовное дело по факту незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналистов лояльных к властям телеканалов "Имеди" и "Пост ТВ" во время акций протеста в Тбилиси, говорится в заявлении ведомства. По данным ведомства, в рамках расследования проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Журналисты телекомпаний "Имеди" и "Пост ТВ" стали объектами нападок со стороны участников акций оппозиции и неправительственных организаций против закона "О прозрачности иностранного влияния". Нападение на журналистов "Имеди" на акции против закона об "иноагентах" – мнение политиков >>Митингующие физически расправлялись со съемочными группами телеканалов и оскорбляли их. Кроме того, один из лидеров протестного движения, писатель Лаша Бугадзе прямо запретил журналистке "Пост ТВ" освещать акцию протеста. Акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней. Против законопроекта об "иноагентов" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Акция протеста продолжалась до поздней ночи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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