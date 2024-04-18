https://sputnik-georgia.ru/20240418/spiker-parlamenta-gruzii-nazval-paradoksom-protesty-v-tbilisi-287416839.html

Спикер парламента Грузии назвал парадоксом протесты в Тбилиси

Спикер парламента Грузии назвал парадоксом протесты в Тбилиси

Sputnik Грузия

По его словам, правящая партия ждет критики по существу 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T19:49+0400

2024-04-18T19:49+0400

2024-04-18T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинский народ на протяжении 30 лет назад собирался на проспекте Руставели в центре Тбилиси, требуя суверенитета, и парадокс, что оппозиция и НПО сейчас собирают народ с тем, чтобы требовать меньше суверенитета, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания протеста в Тбилиси. По его словам, правящая партия ждет критики по существу. "Процесс принятия закона длительный. Он займет несколько недель. У каждого есть время представить свои аргументы во время обсуждения в комитете, а также на пленарном заседании. До сих пор мы ничего не услышали, в том числе и каких-либо аргументов от иностранцев. Все, что мы видим, это догматизм", – сказал Папуашвили. В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, израиль, шалва папуашвили, нато, оон, законопроект об иноагентах