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https://sputnik-georgia.ru/20240418/spiker-parlamenta-gruzii-nazval-paradoksom-protesty-v-tbilisi-287416839.html
Спикер парламента Грузии назвал парадоксом протесты в Тбилиси
Спикер парламента Грузии назвал парадоксом протесты в Тбилиси
Sputnik Грузия
По его словам, правящая партия ждет критики по существу 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T19:49+0400
2024-04-18T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинский народ на протяжении 30 лет назад собирался на проспекте Руставели в центре Тбилиси, требуя суверенитета, и парадокс, что оппозиция и НПО сейчас собирают народ с тем, чтобы требовать меньше суверенитета, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания протеста в Тбилиси. По его словам, правящая партия ждет критики по существу. "Процесс принятия закона длительный. Он займет несколько недель. У каждого есть время представить свои аргументы во время обсуждения в комитете, а также на пленарном заседании. До сих пор мы ничего не услышали, в том числе и каких-либо аргументов от иностранцев. Все, что мы видим, это догматизм", – сказал Папуашвили. В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, израиль, шалва папуашвили, нато, оон, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, тбилиси, сша, израиль, шалва папуашвили, нато, оон, законопроект об иноагентах

Спикер парламента Грузии назвал парадоксом протесты в Тбилиси

19:49 18.04.2024
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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По его словам, правящая партия ждет критики по существу
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинский народ на протяжении 30 лет назад собирался на проспекте Руставели в центре Тбилиси, требуя суверенитета, и парадокс, что оппозиция и НПО сейчас собирают народ с тем, чтобы требовать меньше суверенитета, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
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Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания протеста в Тбилиси.

"Это парадокс. Допустить довести людей до того, чтобы они сказали, что они должны иметь как можно меньше информации, что много информации – это плохо и вредно для них. До этого парадокса довело нас НПО и эта ситуация. Что касается международной реакции, мы увидели, что пропаганда так называемого российского закона потерпела неудачу," – сказал Папуашвили.

По его словам, правящая партия ждет критики по существу.
"Процесс принятия закона длительный. Он займет несколько недель. У каждого есть время представить свои аргументы во время обсуждения в комитете, а также на пленарном заседании. До сих пор мы ничего не услышали, в том числе и каких-либо аргументов от иностранцев. Все, что мы видим, это догматизм", – сказал Папуашвили.
В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны.
Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2024
Второй день масштабных протестов у парламента Грузии – видео
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Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.

Спорный законопроект

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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