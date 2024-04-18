Спикер парламента Грузии назвал парадоксом протесты в Тбилиси
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
© photo: Sputnik / Stringer
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По его словам, правящая партия ждет критики по существу
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Грузинский народ на протяжении 30 лет назад собирался на проспекте Руставели в центре Тбилиси, требуя суверенитета, и парадокс, что оппозиция и НПО сейчас собирают народ с тем, чтобы требовать меньше суверенитета, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания протеста в Тбилиси.
"Это парадокс. Допустить довести людей до того, чтобы они сказали, что они должны иметь как можно меньше информации, что много информации – это плохо и вредно для них. До этого парадокса довело нас НПО и эта ситуация. Что касается международной реакции, мы увидели, что пропаганда так называемого российского закона потерпела неудачу," – сказал Папуашвили.
По его словам, правящая партия ждет критики по существу.
"Процесс принятия закона длительный. Он займет несколько недель. У каждого есть время представить свои аргументы во время обсуждения в комитете, а также на пленарном заседании. До сих пор мы ничего не услышали, в том числе и каких-либо аргументов от иностранцев. Все, что мы видим, это догматизм", – сказал Папуашвили.
В среду парламент Грузии в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны.
Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.