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Третий день протестов в Тбилиси – МВД сообщило о задержаниях

Третий день протестов в Тбилиси – МВД сообщило о задержаниях

Sputnik Грузия

В настоящее время обстановка напряженная у здания правительства – лидеры оппозиции требуют встречи с главой правительства 18.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-18T00:17+0400

2024-04-18T00:17+0400

2024-04-18T00:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Полиция задержала двоих участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси за отказ выражать протест в мирной форме, говорится в заявлении МВД Грузии. Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии уже третий день – против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. "В ходе акции протестующие не раз осуществили насильственные действия. Несколько участников акции не подчинились законному требованию полиции выражать протест в мирной форме, в результате чего в административном порядке были задержаны двое лиц", – говорится в заявлении. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие. МВД призвало организаторов и участников акции не выходить за рамки закона и подчиняться требованиям полиции.В настоящее время обстановка напряженная у здания правительства – лидеры оппозиции требуют встречи с главой правительства Ираклием Кобахидзе и лично потребовать отзыва законопроекта. Периодически митингующие пытаются прорвать кордон полиции, выстроившийся у входа в здание. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Их главный аргумент – критика Запада.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы.Правящая партия Грузии, в свою очередь настаивает на том, что ни один противник не аргументирует свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции.Власти утверждают, что обеспечение прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций необходимо для превенции радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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