https://sputnik-georgia.ru/20240418/ustanut-i-razoydutsya--oppozitsioner-ob-aktsiyakh-protesta-v-gruzii-287409595.html
Устанут и разойдутся – оппозиционер об акциях протеста в Грузии
Устанут и разойдутся – оппозиционер об акциях протеста в Грузии
Sputnik Грузия
Оппозиционный политик прокомментировал ресурсы протестного движения в Грузии 18.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-18T15:15+0400
2024-04-18T15:15+0400
2024-04-18T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии в подобной форме не могут долго продолжаться, так как люди устанут и разойдутся, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью. Лучшее, что может сделать неправительственный сектор, по мнению Хвичия, – это организовать публичные дебаты, чтобы на глазах народа выявить позиции."Нельзя водить людей туда-сюда, люди устанут и разойдутся. Это не должно быть целью организаторов акции", – отметил Хвичия. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет необходимость принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер. Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено. Окончательно в трех чтениях проект будет, предположительно, принят 17 мая. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, израиль, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , нато, оон, яго хвичия
Устанут и разойдутся – оппозиционер об акциях протеста в Грузии
Оппозиционный политик прокомментировал ресурсы протестного движения в Грузии
ТБИЛИСИ, 18 апр — Sputnik. Акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии в подобной форме не могут долго продолжаться, так как люди устанут и разойдутся, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Массовые акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней из-за рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В среду депутаты от парламентского большинства все же приняли скандальный законопроект в первом чтении. Участники акции разошлись поздно ночью.
"Акции в таком виде не могут продолжаться долго, потому что их организаторы – неправительственный сектор – каким-то образом ограничены в своем профиле", – заявил Хвичия.
Лучшее, что может сделать неправительственный сектор, по мнению Хвичия, – это организовать публичные дебаты, чтобы на глазах народа выявить позиции.
"Нельзя водить людей туда-сюда, люди устанут и разойдутся. Это не должно быть целью организаторов акции", – отметил Хвичия.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет необходимость принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер.
Уже известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена воспользоваться правом вето в случае принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на то, что оно будет преодолено. Окончательно в трех чтениях проект будет, предположительно, принят 17 мая.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.