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Акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – задержанные освобождены из зала суда

Акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – задержанные освобождены из зала суда

Sputnik Грузия

Судебное заседание всех задержанных в административном порядке было отложено 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T11:58+0400

2024-04-19T11:58+0400

2024-04-19T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Четырнадцать человек, задержанных в ходе акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, освобождены из зала суда, в том числе один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Ираклий Купрадзе, сообщает телеканал "Рустави2". Акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство. Судебное заседание всех задержанных в административном порядке было отложено. Процесс назначен на 24-25 апреля. "Процесс был отложен, так как МВД ходатайствовало о добыче дополнительных доказательств. В данном случае наша позиция является аналогичной, так как и нам требуется время, чтобы обеспечить лучшую защиту", – заявила адвокат Мариам Маградзе. Как ранее заявили в МВД, часть участников акции, несмотря на неоднократные призывы полиции выражать протест в мирной форме и не выходить за рамки закона о свободе собраний, не подчинилась их требованию, оказала сопротивление и нанесла им словесное оскорбление. Противоположного мнения задержанные на акции, в том числе генеральный секретарь оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе, который назвал разгон митинга тяжким преступлением. "Тех людей, которые стояли у парламента Грузии и защищали национальные интересы страны, невозможно запугать. Я человек, который стоит на акциях как до, так и после 2012 года, не помню разгона подобной жестокости", – заявил Купрадзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Хронология акций Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский. На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А 17 апреля полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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