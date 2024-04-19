Акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – задержанные освобождены из зала суда
11:58 19.04.2024 (обновлено: 12:06 19.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerАкция оппозиции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 16 апреля 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Судебное заседание всех задержанных в административном порядке было отложено
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Четырнадцать человек, задержанных в ходе акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, освобождены из зала суда, в том числе один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Ираклий Купрадзе, сообщает телеканал "Рустави2".
Акции протеста проходят у парламента Грузии последние несколько дней. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии. В ходе акций были задержаны несколько десятков человек за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство.
"Мы не рассматривали дело по существу. Можно сказать, что судебное рассмотрение было приостановлено на этапе ходатайств. Из моих подзащитных, могу сказать, все девять четко указывают, что они не нарушали порядок (во время акции – ред.)", – заявила адвокат Анна Гахокидзе телеканалу "Рустави 2".
Судебное заседание всех задержанных в административном порядке было отложено. Процесс назначен на 24-25 апреля.
"Процесс был отложен, так как МВД ходатайствовало о добыче дополнительных доказательств. В данном случае наша позиция является аналогичной, так как и нам требуется время, чтобы обеспечить лучшую защиту", – заявила адвокат Мариам Маградзе.
17 апреля, 00:12
Как ранее заявили в МВД, часть участников акции, несмотря на неоднократные призывы полиции выражать протест в мирной форме и не выходить за рамки закона о свободе собраний, не подчинилась их требованию, оказала сопротивление и нанесла им словесное оскорбление. Противоположного мнения задержанные на акции, в том числе генеральный секретарь оппозиционной партии "Лело" Ираклий Купрадзе, который назвал разгон митинга тяжким преступлением.
"Тех людей, которые стояли у парламента Грузии и защищали национальные интересы страны, невозможно запугать. Я человек, который стоит на акциях как до, так и после 2012 года, не помню разгона подобной жестокости", – заявил Купрадзе журналистам.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Хронология акций
Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек.
Во время потасовки пострадал один полицейский. На второй день, 16 апреля, акция переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей.
В тот день в административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских. А 17 апреля полиция задержала еще двоих участников акции за отказ выражать протест в мирной форме. У одного из задержанных полиция изъяла холодное оружие.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.