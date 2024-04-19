https://sputnik-georgia.ru/20240419/grazhdanam-gruzii-spishut-nalogovye-zadolzhennosti-287439197.html

Гражданам Грузии спишут налоговые задолженности

Гражданам Грузии спишут налоговые задолженности

Sputnik Грузия

Грузинские бизнесмены, владеющие офшорными активами, смогут получить льготы за перевод этих активов в Грузию 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T22:44+0400

2024-04-19T22:44+0400

2024-04-19T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении утвердил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон. Речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. Согласно законопроекту, внесенному в парламент, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт поэтому актива, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.Грузия не сможет никого уберечь от санкций ЕС и США – депутат "Грузинской мечты" >> При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании в Грузии. По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Пааты Квижинадзе, причиной принятия законопроекта является тот факт, что деятельность офшорных компаний сложна и во многих случаях от них требуется быть более прозрачными и платить налоги. Поэтому грузинские бизнесмены, владеющие офшорными активами, смогут получить льготы за перевод этих активов в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, налоговый кодекс