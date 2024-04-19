https://sputnik-georgia.ru/20240419/gruziya-ne-smozhet-nikogo-uberech-ot-sanktsiy-es-i-ssha--deputat-gruzinskoy-mechty-287423557.html

Грузия не сможет никого уберечь от санкций ЕС и США – депутат "Грузинской мечты"

Грузия не сможет никого уберечь от санкций ЕС и США – депутат "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Причиной принятия законопроекта является тот факт, что деятельность офшорных компаний сложна и во многих случаях от них требуется быть более прозрачными и... 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T10:52+0400

2024-04-19T10:52+0400

2024-04-19T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Грузия не сможет никому помочь избежать санкций ЕС и США, даже принимая закон о налоговых льготах при выведении средств грузинских бизнесменов из офшоров, заявил глава финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе. Оппозиция утверждает, что поправки в Налоговый кодекс о введение налоговых льгот при выведении средств из офшорных зон в грузинские компании принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. По его словам, если банк допустит вывод денег из офшоров подсанкционных лиц, то он исчезнет, так как все переводы осуществляются через американские и европейские банки. "Если будут введены санкции, Грузия ничего не сможет сделать", – сказал Квижинадзе. В проекте речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. В Грузии планируют ввести налоговые льготы для вывода офшоров в Грузию >>Согласно законопроекту, внесенному в парламент, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому актива, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании в Грузии. По словам Квижинадзе, причиной принятия законопроекта является тот факт, что деятельность офшорных компаний сложна и во многих случаях от них требуется быть более прозрачными и платить налоги. Поэтому грузинские бизнесмены, владеющие офшорными активами, смогут получить льготы за перевод этих активов в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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