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Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии

Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

В США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и делаешь на эти... 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T17:40+0400

2024-04-19T17:40+0400

2024-04-19T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об "иноагентах" в Грузии. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния в Грузии" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Их главный аргумент – критика Запада.Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Правящая партия Грузии, в свою очередь настаивает на том, что ни один противник не аргументирует свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции.Власти утверждают, что обеспечение прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций необходимо для превенции радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий.Детали законопроектаГрузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сергей лавров, саломе зурабишвили , сша, франция, польша, россия, мид россии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах