Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev/
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В США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и делаешь на эти деньги что-то не то, заявил министр
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об "иноагентах" в Грузии.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния в Грузии" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии.
"В Грузии сейчас демонстрации превратили (президента) Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший. И в самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то", – сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Их главный аргумент – критика Запада.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы.
Правящая партия Грузии, в свою очередь настаивает на том, что ни один противник не аргументирует свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции.
Власти утверждают, что обеспечение прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций необходимо для превенции радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий.
Детали законопроекта
Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.