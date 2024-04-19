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Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии
Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
В США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и делаешь на эти... 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T17:40+0400
2024-04-19T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об "иноагентах" в Грузии. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния в Грузии" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Их главный аргумент – критика Запада.Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах"&gt;&gt;Правящая партия Грузии, в свою очередь настаивает на том, что ни один противник не аргументирует свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции.Власти утверждают, что обеспечение прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций необходимо для превенции радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий.Детали законопроектаГрузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, сергей лавров, саломе зурабишвили , сша, франция, польша, россия, мид россии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, сергей лавров, саломе зурабишвили , сша, франция, польша, россия, мид россии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах

Лавров оценил закон об "иноагентах" в Грузии

17:40 19.04.2024
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2024
© photo: Sputnik / Grigory Sisoev
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В США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и делаешь на эти деньги что-то не то, заявил министр
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал мягчайшим закон об "иноагентах" в Грузии.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния в Грузии" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Против законопроекта об "иноагентах" выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры Грузии.

"В Грузии сейчас демонстрации превратили (президента) Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший. И в самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то", – сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Их главный аргумент – критика Запада.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО, Совета Европы.
Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>
Правящая партия Грузии, в свою очередь настаивает на том, что ни один противник не аргументирует свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции.
Власти утверждают, что обеспечение прозрачности зарубежного финансирования СМИ и неправительственных организаций необходимо для превенции радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, популяризации нетрадиционного образа жизни или радикально-революционных целей партий.

Детали законопроекта

Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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