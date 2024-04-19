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Лазарева суббота 2024: традиции и обычаи праздника

Лазарева суббота 2024: традиции и обычаи праздника

Sputnik Грузия

Лазареву субботу православные в 2024-м отметят 27 апреля – верующие в праздник вспоминают чудесное воскрешение Спасителем святого Лазаря 19.04.2024, Sputnik Грузия

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Как празднуют Лазареву субботу: о традициях и обычаях церковного праздника читайте в материале Sputnik Грузия. Традиции и обычаи праздника По обычаю освящение вербы, главного символа Вербного Воскресения, начинают в Лазареву субботу, поэтому традиции их празднования неразрывно связаны. Какого числа Лазарева суббота в 2024? Церковный календарь >>По церковной традиции священнослужители в Лазареву субботу меняют черные одежды на белые, показывая этим единение с воскресшим Лазарем. В апостольских чтениях говорится об установлении вечного царства благодати, которое началось с воскрешения Лазаря. Поэтому церковь рекомендует в Лазареву субботу читать отрывки из Евангелия, посвященные празднику, а также размышлять о смысле смерти и будущем своей души. В Лазареву субботу верующие по традиции, отложив повседневные дела, готовятся к Вербному воскресенью – посещают храм, слушают проповедь, молятся и думают о вечном. По обычаю незамужние девицы в Лазареву субботу ходили по домам делать "лазари", то есть петь песни. Хозяева со своей стороны дарили певуньям сырые яйца и мелкие монеты. После обряда девушки расходились по домам, делив поровну все подарки. В старину был обычай хлестать в Лазареву субботу вечером друг друга вербовыми веточками, которые заготавливали и освящали в этот день, так как люди верили, что он принесет в дом благополучие и здоровье. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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