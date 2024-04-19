https://sputnik-georgia.ru/20240419/obvinyaemykh-v-narkotorgovle-prigovorili-v-gruzii-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-287438824.html

Обвиняемых в наркоторговле приговорили в Грузии к бессрочному заключению

Обвиняемых в наркоторговле приговорили в Грузии к бессрочному заключению

Sputnik Грузия

Преступная группировка под руководством граждан Грузии, Турции и Болгарии дистанционно получала заказы на наркотические средства и после получения оплаты... 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T21:49+0400

2024-04-19T21:49+0400

2024-04-19T21:49+0400

происшествия

грузия

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тбилисский городской суд

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наркопреступления в грузии

наркоторговля

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил граждан Грузии, Турции и Болгарии к бессрочному заключению за наркоторговлю в крупном размере и отмывание денег, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. По информации прокуратуры, всего суд вынес обвинительный приговор в отношении пяти обвиняемых, двух из которых приговорили к 19 и 18 годам лишения свободы. К осуществлению наркосхемы руководители преступной группировки привлекли двух граждан Грузии, которые собирали деньги, полученные от реализации наркотиков, обеспечивали сокрытие их происхождения путем перевода/конвертации и доставку за границу организаторам преступления, а также решение проблем с банковскими учреждениями. Кроме того, на суде выяснилось, что по аналогичной схеме организованная группа действовала в Грузии и в 2021-2023 годах и получила незаконный доход за реализацию наркотиков в особо крупном размере. Речь идет о 17,4 миллиона лари, 2,5 миллиона долларов и 24 тысячах евро, которые они легализовали несколькими путями. Часть денег после перечисления без указания цели на счета в грузинских банках и конвертации была переведена на зарубежные счета руководителей группировки. Часть денег была обналичена в Грузии и отправлена за границу в виде денежных переводов на имя различных лиц, а также потрачена на покупку дорогой недвижимости в Грузии и на Кипре. Преступникам были предъявлены обвинения согласно статье УК Грузии "Незаконное приобретение, хранение, хранение организованной группой наркотических средств в особо крупном размере и легализация незаконных доходов". Согласно решению Тбилисского городского суда, у осужденных в пользу государства были конфискованы 2 автомобиля и более 310 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии, наркопреступления в грузии, наркоторговля