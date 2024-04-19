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Риски терроризма в Грузии – отчет Службы госбезопасности

Риски терроризма в Грузии – отчет Службы госбезопасности

Sputnik Грузия

СГБ весь год строго контролировала маршруты, используемые для нелегального попадания в Грузию 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T19:00+0400

2024-04-19T19:00+0400

2024-04-19T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Структурированных террористических групп в Грузии в 2023 году не было, а десятки иностранцев, разделяющих террористические идеи, покинули страну после "профилактических мероприятий", говорится в отчете СГБ Грузии.В отчете сказано, что международный терроризм был одним из основных вызовов для глобальной безопасности в прошлом году. Террористические активности продолжали "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а "Талибан"* представлял опасность как в плане локальной, так и региональной стабильности. На Ближнем Востоке значительно изменился контекст безопасности после атаки "ХАМАС" на Израиль. Там же отмечено, что оставалось низким число возможных сторонников террористических идей в Грузии.По данным СГБ, Грузия не идентифицируется как желаемая географическая локация для действий террористических организаций. Тем не менее, СГБ постоянно контролирует отдельных представителей иностранных государств с целью предотвращения возможной террористической активности.С десятками иностранных граждан, которые разделяли террористические идеи, были проведены профилактические мероприятия, и они покинули страну. США не подтвердили версию СМИ о "гаванском синдроме" – СГБ Грузии >>В 2023 году было возбуждено 13 уголовных дел по статьям о терроризме и привлечены к ответственности 16 человек. Среди задержанных – один из боевиков "Исламского государства*" (ИГ). Еще четыре человека, в том числе двое иностранцев, были задержаны за хранение и приобретение взрывчатых веществ и кустарно изготовленного взрывного устройства.Риски извнеПо данным СГБ Грузии, в Сирии остаются граждане Грузии и члены их семей, которые могут быть связаны с террористическими организациями, и для страны актуальна угроза их возможного возвращения. В рамках превенции в 2023 году заочно за вступление в террористическую организацию и помощь ей были осуждены три гражданина Грузии. СГБ вместе с другими госструктурами в постоянном режиме осуществляла "контртеррористический скрининг" государственной границы и строго контролировала маршруты, используемые для нелегального попадания в Грузию."Это не дало возможности попасть в Грузию лицам, связанным с терроризмом и силовым экстремизмом, а информация о подозрительных лицах была оперативно передана странам-партнерам", – сказано в отчете. При этом Грузия продолжает соблюдать международные директивы в отношении тех, кто включен в список террористов. Финансирование террористов Фактов финансирования терроризма или террористических организаций в Грузии в прошлом году зафиксировано не было. Для превенции подобного в Грузии была проведена оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма, которая показала, что риск финансирования терроризма в Грузии очень низкий. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, борьба с терроризмом, служба госбезопасности грузии