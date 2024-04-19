https://sputnik-georgia.ru/20240419/v-gruzii-90-iz-25-tysyachi-npo-poluchayut-finansirovanie-iz-za-rubezha---deputat--287428036.html

В Грузии 90% НПО получают финансирование из-за рубежа – депутат

В Грузии 90% НПО получают финансирование из-за рубежа – депутат

Sputnik Грузия

Всего в стране насчитывается порядка 25 тысяч неправительственных организаций 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T14:14+0400

2024-04-19T14:14+0400

2024-04-19T14:42+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

израиль

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1b/251583075_0:240:3001:1928_1920x0_80_0_0_aa7e5135c148d3afc35d6410a8af985a.jpg

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии насчитывается 25 тысяч активных неправительственных организаций, 90% из которых получают финансирование из иностранных источников, поэтому обеспечение прозрачности иностранного финансирования является важным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. По словам Самхарадзе, нет никакой прозрачности относительно того, откуда поступают деньги к неправительственным организациям и на какие цели они используются. "90% этих НПО получают финансирование из иностранных источников. Отсутствует подотчетность и прозрачность в отношении того, откуда поступают эти средства и на какие цели они расходуются. Поэтому для нас важно обеспечить прозрачность иностранного финансирования", – отметил депутат. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Самхарадзе также подробно рассказал о том, что подразумевает и включает в себя законопроект "О прозрачности иностранного влияния“. Как разъяснил Самхарадзе, законопроект не предусматривает никакой уголовной ответственности, стигматизации кого-либо и не касается отдельных лиц. По его словам, в директиве ЕС используется точно такая же формулировка, как и в грузинском законодательстве. "В качестве примера приведу точную выдержку из евродирективы: "Это прозрачность представительства интересов иностранных источников". Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это:

тбилиси

израиль

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, израиль, грузинская мечта - демократическая грузия, сша