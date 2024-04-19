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https://sputnik-georgia.ru/20240419/v-gruzii-90-iz-25-tysyachi-npo-poluchayut-finansirovanie-iz-za-rubezha---deputat--287428036.html
В Грузии 90% НПО получают финансирование из-за рубежа – депутат
В Грузии 90% НПО получают финансирование из-за рубежа – депутат
Sputnik Грузия
Всего в стране насчитывается порядка 25 тысяч неправительственных организаций 19.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-19T14:14+0400
2024-04-19T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии насчитывается 25 тысяч активных неправительственных организаций, 90% из которых получают финансирование из иностранных источников, поэтому обеспечение прозрачности иностранного финансирования является важным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. По словам Самхарадзе, нет никакой прозрачности относительно того, откуда поступают деньги к неправительственным организациям и на какие цели они используются. "90% этих НПО получают финансирование из иностранных источников. Отсутствует подотчетность и прозрачность в отношении того, откуда поступают эти средства и на какие цели они расходуются. Поэтому для нас важно обеспечить прозрачность иностранного финансирования", – отметил депутат. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Самхарадзе также подробно рассказал о том, что подразумевает и включает в себя законопроект "О прозрачности иностранного влияния“. Как разъяснил Самхарадзе, законопроект не предусматривает никакой уголовной ответственности, стигматизации кого-либо и не касается отдельных лиц. По его словам, в директиве ЕС используется точно такая же формулировка, как и в грузинском законодательстве. "В качестве примера приведу точную выдержку из евродирективы: "Это прозрачность представительства интересов иностранных источников". Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это:
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грузия, политика, новости, тбилиси, израиль, грузинская мечта - демократическая грузия, сша
грузия, политика, новости, тбилиси, израиль, грузинская мечта - демократическая грузия, сша

В Грузии 90% НПО получают финансирование из-за рубежа – депутат

14:14 19.04.2024 (обновлено: 14:42 19.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
Заседание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего в стране насчитывается порядка 25 тысяч неправительственных организаций
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии насчитывается 25 тысяч активных неправительственных организаций, 90% из которых получают финансирование из иностранных источников, поэтому обеспечение прозрачности иностранного финансирования является важным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.

"В Грузии существует 25 тысяч активных НПО. Это один из самых высоких показателей на душу населения в мире, учитывая тот факт, что население Грузии составляет 3,7 миллиона человек, что означает, что на каждые 148 граждан Грузии приходится почти одна НПО", – заявил Самхарадзе в интервью ВВС.

По словам Самхарадзе, нет никакой прозрачности относительно того, откуда поступают деньги к неправительственным организациям и на какие цели они используются.
"90% этих НПО получают финансирование из иностранных источников. Отсутствует подотчетность и прозрачность в отношении того, откуда поступают эти средства и на какие цели они расходуются. Поэтому для нас важно обеспечить прозрачность иностранного финансирования", – отметил депутат.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Самхарадзе также подробно рассказал о том, что подразумевает и включает в себя законопроект "О прозрачности иностранного влияния“. Как разъяснил Самхарадзе, законопроект не предусматривает никакой уголовной ответственности, стигматизации кого-либо и не касается отдельных лиц.

"Он всего лишь требует, чтобы НПО ежегодно представляли информацию о своих доходах и расходах, что очень близко к европейской директиве, принятой три месяца назад Европейской комиссией и переданной на утверждение Европейскому парламенту", – отметил депутат.

По его словам, в директиве ЕС используется точно такая же формулировка, как и в грузинском законодательстве.
"В качестве примера приведу точную выдержку из евродирективы: "Это прозрачность представительства интересов иностранных источников".
Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
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Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.

Спорный законопроект

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
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