В Грузии 90% НПО получают финансирование из-за рубежа – депутат
14:14 19.04.2024 (обновлено: 14:42 19.04.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗаседание парламента Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Всего в стране насчитывается порядка 25 тысяч неправительственных организаций
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Грузии насчитывается 25 тысяч активных неправительственных организаций, 90% из которых получают финансирование из иностранных источников, поэтому обеспечение прозрачности иностранного финансирования является важным, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
"В Грузии существует 25 тысяч активных НПО. Это один из самых высоких показателей на душу населения в мире, учитывая тот факт, что население Грузии составляет 3,7 миллиона человек, что означает, что на каждые 148 граждан Грузии приходится почти одна НПО", – заявил Самхарадзе в интервью ВВС.
По словам Самхарадзе, нет никакой прозрачности относительно того, откуда поступают деньги к неправительственным организациям и на какие цели они используются.
"90% этих НПО получают финансирование из иностранных источников. Отсутствует подотчетность и прозрачность в отношении того, откуда поступают эти средства и на какие цели они расходуются. Поэтому для нас важно обеспечить прозрачность иностранного финансирования", – отметил депутат.
Самхарадзе также подробно рассказал о том, что подразумевает и включает в себя законопроект "О прозрачности иностранного влияния“. Как разъяснил Самхарадзе, законопроект не предусматривает никакой уголовной ответственности, стигматизации кого-либо и не касается отдельных лиц.
"Он всего лишь требует, чтобы НПО ежегодно представляли информацию о своих доходах и расходах, что очень близко к европейской директиве, принятой три месяца назад Европейской комиссией и переданной на утверждение Европейскому парламенту", – отметил депутат.
По его словам, в директиве ЕС используется точно такая же формулировка, как и в грузинском законодательстве.
"В качестве примера приведу точную выдержку из евродирективы: "Это прозрачность представительства интересов иностранных источников".
Власти аргументируют повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
17 апреля, 00:12
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.