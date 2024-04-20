https://sputnik-georgia.ru/20240420/borba-s-korruptsiey-v-gruzii-skolko-chelovek-posadili-287449112.html

Борьба с коррупцией в Грузии: сколько человек посадили?

Борьба с коррупцией в Грузии: сколько человек посадили?

Sputnik Грузия

За последние годы возросло информирование о фактах коррупции со стороны граждан, отмечают в ведомстве 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T18:08+0400

2024-04-20T18:08+0400

2024-04-20T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. За коррупционные преступления в Грузии в 2023 году привлекли 72 чиновника, говорится в отчете СГБ Грузии. Всего за отчетный период было возбуждено 47 уголовных дел по фактам взяточничества, злоупотребления служебными полномочиями, торговли влиянием и так далее. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>При этом СГБ Грузии отмечает, что за последние годы возросло информирование о фактах коррупции со стороны граждан. Именно граждане в 2023 году сообщили ведомству о 47 возможных фактах коррупции, из которых расследование началось по 14 делам, а 12 были переданы другим ведомствам, еще одна жалоба стала частью старого расследования. Грузия считается одной из успешных стран по борьбе с коррупцией. В Индексе верховенства закона в этом году, где учитывается такой ведущий фактор, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20 лучших стран Европы и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. США не предоставили Грузии доказательств коррумпированности судей – Каладзе>>Согласно отчету Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО. Грузия также занимает 41-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции и является лидером в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия против коррупции, коррупция, грузия, новости, общество, сгб