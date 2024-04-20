https://sputnik-georgia.ru/20240420/chto-prineset-gruzii-novyy-zakon-o-vyvode-sredstv-iz-ofshorov-mnenie-politologa---287446997.html

Что принесет Грузии новый закон о выводе средств из офшоров? Мнение политолога

Что принесет Грузии новый закон о выводе средств из офшоров? Мнение политолога

Sputnik Грузия

После реализации закона процесс евроинтеграции Грузии осложнится, уверен Хухашвили 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T14:44+0400

2024-04-20T14:44+0400

2024-04-20T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузия введением налоговых льгот при выведении средств из офшоров привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, считает политолог Гия Хухашвили. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. По мнению Гии Хухашвили, после реализации упомянутого закона процесс евроинтеграции Грузии осложнится.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Репутация нашей страны упадет ниже плинтуса, я это гарантирую. Запад закроется, как только этот процесс закончится", – утверждает Хухашвили. Согласно принятому парламентом проекту, речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. Гражданам Грузии спишут налоговые задолженности>>Согласно законопроекту, внесенному в парламент, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому актива, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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гия хухашвили, грузия, новости, политика, экономика, налоговый кодекс, налоги, парламент грузии