https://sputnik-georgia.ru/20240420/gruziya-stanet-liderom-po-rostu-vvp-v-evrope-i-mire-v-2029-godu--prognoz-mvf-287445148.html

Грузия станет лидером по росту ВВП в Европе и мире в 2029 году – прогноз МВФ

Грузия станет лидером по росту ВВП в Европе и мире в 2029 году – прогноз МВФ

Sputnik Грузия

Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, говорится в прогнозе 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T12:22+0400

2024-04-20T12:22+0400

2024-04-20T12:22+0400

грузия

экономика

новости

международный валютный фонд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719658_0:0:3633:2043_1920x0_80_0_0_1f70294099aae7575db371759c84df72.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. По десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе, говорится в прогнозе Международного валютного фонда. По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире. По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара. МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда >>Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США. По оценке МВФ, экономика Грузии по паритету покупательной способности превысит 94 миллиарда долларов в 2024 году, в ближайшие два года, то есть в 2026 году, покупательная способность экономики Грузии достигнет 107,4 миллиарда долларов и превысит аналогичный показатель Люксембурга на 1,4 миллиарда долларов. К 2029 году экономика Грузии по паритету покупательной способности будет больше, чем у шести стран-членов ЕС: Люксембурга, Латвии, Эстонии, Кипра, Мальты и Исландии. К 2029 году валовой внутренний продукт Грузии превысит 131 миллиард международных долларов по паритету покупательной способности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, международный валютный фонд