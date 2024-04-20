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Грузия станет лидером по росту ВВП в Европе и мире в 2029 году – прогноз МВФ
Грузия станет лидером по росту ВВП в Европе и мире в 2029 году – прогноз МВФ
Sputnik Грузия
Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, говорится в прогнозе 20.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. По десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе, говорится в прогнозе Международного валютного фонда. По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире. По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара. МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда >>Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США. По оценке МВФ, экономика Грузии по паритету покупательной способности превысит 94 миллиарда долларов в 2024 году, в ближайшие два года, то есть в 2026 году, покупательная способность экономики Грузии достигнет 107,4 миллиарда долларов и превысит аналогичный показатель Люксембурга на 1,4 миллиарда долларов. К 2029 году экономика Грузии по паритету покупательной способности будет больше, чем у шести стран-членов ЕС: Люксембурга, Латвии, Эстонии, Кипра, Мальты и Исландии. К 2029 году валовой внутренний продукт Грузии превысит 131 миллиард международных долларов по паритету покупательной способности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, международный валютный фонд
Грузия станет лидером по росту ВВП в Европе и мире в 2029 году – прогноз МВФ
Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, говорится в прогнозе
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. По десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе, говорится в прогнозе Международного валютного фонда.
По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%.
"Десятилетний прогнозный результат Грузии был сравнен с 2019 годом, тем самым окончательно развеяв необоснованное мнение о том, что выдающиеся показатели высокого экономического роста в текущие годы были вызваны эффектом сильного экономического спада в 2020 году и по сравнению с периодом до пандемии у Грузии нет хороших перспектив для долгосрочного экономического роста", – отмечается исследовании.
По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире.
По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара.
Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом.
Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.
"Даже если прогнозируемый на 2029 год темп роста сохранится, ВВП Грузии на душу населения превысит 14 018 долларов США в 2030 году, превысив таким образом прогнозный показатель Турции на 2029 год, и Грузия станет страной с высоким статусом доходов по рейтингу Всемирного банка", – отмечается в исследовании.
По оценке МВФ, экономика Грузии по паритету покупательной способности превысит 94 миллиарда долларов в 2024 году, в ближайшие два года, то есть в 2026 году, покупательная способность экономики Грузии достигнет 107,4 миллиарда долларов и превысит аналогичный показатель Люксембурга на 1,4 миллиарда долларов.
К 2029 году экономика Грузии по паритету покупательной способности будет больше, чем у шести стран-членов ЕС: Люксембурга, Латвии, Эстонии, Кипра, Мальты и Исландии. К 2029 году валовой внутренний продукт Грузии превысит 131 миллиард международных долларов по паритету покупательной способности.