https://sputnik-georgia.ru/20240319/mvf-mozhet-ne-vosstanovit-programmu-dlya-gruzii--predstavitel-fonda-286934400.html

МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда

МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда

Sputnik Грузия

Приостановленная программа официально завершается в июне 2025 года, поэтому времени для переговоров по ее восстановлению остается не так уж много, считает... 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T17:33+0400

2024-03-19T17:33+0400

2024-03-19T17:48+0400

грузия

новости

мвф

экономика

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a435857a38311bc99fd3718c1a2a1e0.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Международный валютный фонд рассматривает возможность заключения с Грузией нового соглашения вместо восстановления приостановленной в июле 2023 года программы поддержки экономических реформ в стране, заявил постоянный представитель МВФ в Грузии Эндрю Джувелл. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. По его словам, из-за того, что приостановленная программа официально завершается в июне 2025 года, времени для переговоров по ее восстановлению остается не так уж много, что также дополняется тем, что 2024 год – год парламентских выборов в Грузии, и правительство, возможно, в данный момент не готово к проведению финансовых реформ. Поэтому Джувелли не исключает, что приостановленная программа не будет продолжена и вместо нее в следующем году начнутся переговоры по новой программе. МВФ повысил прогноз роста экономики для Грузии >>"Если правительство хочет продлить программу, мы объяснили им, проведение каких мер мы хотим увидеть, если они считают, что сейчас не время для этого, или если они больше не хотят оставаться верными обязательствам, взятым на себя в прошлом, в таком случае, я думаю, будет более эффективно начать переговоры по новой программе", – пояснил он. Длительный перерыв МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается, и отметили, что имеют позитивные ожидания по возобновлению программы в стране. Миссия МВФ проводит встречи в Грузии впервые после приостановления программы >>Он принял это решение вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент посчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата >>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, мвф, экономика, национальный банк грузии