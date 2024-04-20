https://sputnik-georgia.ru/20240420/rezultat-kotoryy-vse-dokazal--v-gruzii-otsenili-prognoz-mvf-287446790.html
Результат, который все доказал – в Грузии оценили прогноз МВФ
Результат, который все доказал – в Грузии оценили прогноз МВФ
Sputnik Грузия
Согласно прогнозу, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире 20.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-20T13:33+0400
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2024-04-20T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Прогноз Международного валютного фонда показал, что утверждения о том, что высокий экономический рост последних лет компенсировал экономический спад во время пандемии, были необоснованными, заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно прогнозу МВФ , по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе."Это очень хороший результат, который доказывает, что утверждения о том, что высокий экономический рост текущих лет компенсировал экономический спад во время пандемии, были необоснованными. Оказалось, что Грузия является лидером по темпам экономического роста на душу населения по сравнению с 2019 годом", – сказал Дундуа. Что показал прогноз По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара. МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда >>Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, михаил дундуа, европа, грузия, новости, международный валютный фонд, мвф
Результат, который все доказал – в Грузии оценили прогноз МВФ
Согласно прогнозу, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Прогноз Международного валютного фонда показал, что утверждения о том, что высокий экономический рост последних лет компенсировал экономический спад во время пандемии, были необоснованными, заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа.
Согласно прогнозу МВФ , по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе.
"Это очень хороший результат, который доказывает, что утверждения о том, что высокий экономический рост текущих лет компенсировал экономический спад во время пандемии, были необоснованными. Оказалось, что Грузия является лидером по темпам экономического роста на душу населения по сравнению с 2019 годом", – сказал Дундуа.
По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%.
По паритету покупательной способности на душу населения, согласно десятилетнему прогнозу темпов роста номинальной экономики в 2029 году, Грузия также входит в тройку лидеров в мире.
По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара.
Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом.
Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.