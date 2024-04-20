https://sputnik-georgia.ru/20240420/rezultat-kotoryy-vse-dokazal--v-gruzii-otsenili-prognoz-mvf-287446790.html

Результат, который все доказал – в Грузии оценили прогноз МВФ

Результат, который все доказал – в Грузии оценили прогноз МВФ

Sputnik Грузия

Согласно прогнозу, по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире 20.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-20T13:33+0400

2024-04-20T13:33+0400

2024-04-20T13:33+0400

экономика

михаил дундуа

европа

грузия

новости

международный валютный фонд

мвф

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3a435857a38311bc99fd3718c1a2a1e0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Прогноз Международного валютного фонда показал, что утверждения о том, что высокий экономический рост последних лет компенсировал экономический спад во время пандемии, были необоснованными, заявил заместитель министра финансов Михаил Дундуа.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно прогнозу МВФ , по десятилетним темпам роста реального ВВП на душу населения в 2029 году Грузия займет место в тройке лидеров в мире и станет безусловным лидером в Европе."Это очень хороший результат, который доказывает, что утверждения о том, что высокий экономический рост текущих лет компенсировал экономический спад во время пандемии, были необоснованными. Оказалось, что Грузия является лидером по темпам экономического роста на душу населения по сравнению с 2019 годом", – сказал Дундуа. Что показал прогноз По данным МВФ, в тройку лидеров войдут Кооперативная Республика Гайана с ростом за 10 лет на 967% в 2029 году по сравнению с 2019 годом, за ней следуют Бангладеш и Грузия. При этом, по прогнозу, экономика Грузии за 10 лет вырастет на 68%. Средний ежегодный рост экономики Грузии составит 5,3%. По данным МВФ, в 2023 году покупательная способность экономики Грузии на душу населения выросла на 10% и превысила 23 236 долларов. В 2024 году покупательная способность экономики на душу населения станет более 25 248 долларов, а к 2029 году превысит 35 642 международных доллара. МВФ может не восстановить программу для Грузии – представитель фонда >>Валовой внутренний продукт Грузии в долларах США на душу населения в 2029 году превысит 12 900 долларов США, что втрое больше по сравнению с 2020 годом и в два с половиной раза больше по сравнению с 2021 годом. Непосредственно в 2029 году, по прогнозу фонда, номинальная экономика Грузии на душу населения вырастет на 8,6% в долларах США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, михаил дундуа, европа, грузия, новости, международный валютный фонд, мвф