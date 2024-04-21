Стали известны даты регистрации в профучилища Грузии
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliГлданский профессиональный колледж
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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В прошлом году в профучилища поступили более 15 тысяч студентов
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Регистрация граждан, желающих получить профессиональное образование в Грузии, начнется 22 апреля и продлится до 16 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Минобразования.
В профучилища в 2023 году поступили 15,5 тысячи студентов, из них 47,9% – женщины, а 52,1% – мужчины. К концу 2023 года количество тех образовательных учреждений, которые принимали студентов на профессиональные программы, было 96, из них 54 были государственными, а 42 – частными.
По информации ведомства, регистрация возможна как онлайн, на сайте vet.emis.ge, так и в учреждениях, предоставляющих программы профобразования, действующие по всей стране.
© photo: Sputnik / StringerГлданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж
© photo: Sputnik / Stringer
Для поступления в 2024 году по всей Грузии государственные и частные профессиональные учебные заведения будут принимать студентов по различным программам профобразования.
"Действующие правила приема обеспечивают повышение доступности профобразования и вовлечение всех заинтересованных лиц в профессиональное образование. Также учитываются индивидуальные потребности желающих продолжить обучение по профессиональным образовательным программам", – говорится в распространенном заявлении.
В 2024 году также объявлен набор на интегрированные программы, позволяющие лицам с базовым образованием получать полное общее образование наряду с профессиональным образованием. После завершения этих программ выдается профессиональный диплом, который приравнивается к аттестату о полном общем образовании.
Кроме того, ведется регистрация на дуальные программы, которые предполагают разделение ответственности между учебным заведением и компанией. В таких случаях 50% и более результатов обучения, предусмотренных программой, достигаются в реальной рабочей среде (в конкретной компании).
© Sputnik / Levan AvlabreliГлданский профессиональный колледж
Глданский профессиональный колледж
© Sputnik / Levan Avlabreli
Полный список предлагаемых в 2024 году профессиональных учебных заведений и программ и инструкцию по регистрации смотрите на портале vet.emis.ge.
Получить консультации по профессиональным программам можно, позвонив по номеру (+995 32) 2200 220 или написать на адрес электронной почты: info@emis.ge.