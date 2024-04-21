https://sputnik-georgia.ru/20240421/stali-izvestny-daty-registratsii-v-profuchilischa-gruzii--287450458.html

Стали известны даты регистрации в профучилища Грузии

Стали известны даты регистрации в профучилища Грузии

Sputnik Грузия

В прошлом году в профучилища поступили более 15 тысяч студентов 21.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-21T10:04+0400

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2024-04-21T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Регистрация граждан, желающих получить профессиональное образование в Грузии, начнется 22 апреля и продлится до 16 мая 2024 года, сообщает пресс-служба Минобразования.По информации ведомства, регистрация возможна как онлайн, на сайте vet.emis.ge, так и в учреждениях, предоставляющих программы профобразования, действующие по всей стране.Для поступления в 2024 году по всей Грузии государственные и частные профессиональные учебные заведения будут принимать студентов по различным программам профобразования.В 2024 году также объявлен набор на интегрированные программы, позволяющие лицам с базовым образованием получать полное общее образование наряду с профессиональным образованием. После завершения этих программ выдается профессиональный диплом, который приравнивается к аттестату о полном общем образовании.В Грузии стали больше поступать в профучилища – статистика>>Кроме того, ведется регистрация на дуальные программы, которые предполагают разделение ответственности между учебным заведением и компанией. В таких случаях 50% и более результатов обучения, предусмотренных программой, достигаются в реальной рабочей среде (в конкретной компании).Полный список предлагаемых в 2024 году профессиональных учебных заведений и программ и инструкцию по регистрации смотрите на портале vet.emis.ge.Получить консультации по профессиональным программам можно, позвонив по номеру (+995 32) 2200 220 или написать на адрес электронной почты: info@emis.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный центр профессионального развития учителей, профколледжи, общество, новости, грузия, образование в грузии, образование