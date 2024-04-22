https://sputnik-georgia.ru/20240422/bolshe-investitsiy-v-gruziyu--vitse-premer-o-polze-zakona-o-vyvode-sredstv-iz-ofshorov-287487035.html

Больше инвестиций в Грузию – вице-премьер о пользе закона о выводе средств из офшоров

Больше инвестиций в Грузию – вице-премьер о пользе закона о выводе средств из офшоров

Sputnik Грузия

Закон позволит сделать Грузию привлекательной страной инвестиционного назначения для инвесторов, считает вице-премьер 22.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-22T21:12+0400

2024-04-22T21:12+0400

2024-04-22T21:12+0400

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леван давиташвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Грузия введением налоговых льгот при выведении средств из офшоров привлечет больше капитала и инвестиций, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающий введение налоговых льгот при выведении средств с офшорных счетов в Грузию. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, осложнит процесс евроинтеграции страны, и нанесет ущерб ее репутации. Также, оппозиция утверждает, что поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. Как пояснил Давиташвили, правительство уже неоднократно принимало подобные решения, которые подразумевали налоговые льготы для стимулирования того или иного направления. "Это экономическая политика государства, которую, я думаю, страна успешно реализует. В предыдущие годы мы либерализировали налоги по тому или иному направлению, чтобы наша инвестиционная среда была еще более привлекательной. Сегодня я считаю, что это абсолютно адекватный закон, исходя из того, что в целом в мире есть такие тенденции – меньше доверия к странам с льготным налоговым режимом", – сказал он. Вице-премьер полагает, что в правительственной команде будут новые инициативы по налоговым льготам. Кроме того, Давиташвили исключил возможность нанесения вреда репутации страны принятием данных законодательных поправок. "У нас достаточно хорошо выстроенная финансовая система, которая полностью соответствует требованиям и принципам лучшей международной практики, что исключает, что Грузия понесет репутационный ущерб или каким-либо образом встанут вопросы о прозрачности", – сказал Давиташвили. Согласно принятому парламентом проекту, речь идет лишь о тех активах, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо. Грузия не сможет никого уберечь от санкций ЕС и США – депутат "Грузинской мечты" >>Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, грузинская мечта - демократическая грузия