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Боррель критикует грузинский законопроект, даже не прочитав его – глава парламента Грузии
Боррель критикует грузинский законопроект, даже не прочитав его – глава парламента Грузии
Sputnik Грузия
Глава парламента заявил, что Грузия вынуждена принять закон об "иноагентах", так как в структурах ЕС не поняли, чем стране грозит тайное финансирование... 23.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявивший, что законопроект об "иноагентах", который планируют принять в Грузии, несовместим с ценностями ЕС, не читал документ, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее Боррель заявил, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что правительство Грузии вновь инициировало закон "О прозрачности иностранного влияния", несовместимый с ценностями Евросоюза, отметив, что ЕК планирует представить отчет по этому вопросу.При этом глава парламента отметил, что власти Грузии вынуждены принять закон об "иноагентахПо его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит лишь тем, чьи финансы непрозрачны. В качестве примера глава парламента привел "Фонд европейской демократии", который, по его словам, скрывает собственное финансирование в Грузии, что прямо противоположно европейским ценностям.По его словам, то, что происходит сейчас, является попыткой подменить здравый смысл лозунгами. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, жозеп боррель, еврокомиссия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, жозеп боррель, еврокомиссия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Боррель критикует грузинский законопроект, даже не прочитав его – глава парламента Грузии
Глава парламента заявил, что Грузия вынуждена принять закон об "иноагентах", так как в структурах ЕС не поняли, чем стране грозит тайное финансирование радикальных группировок и политических партий
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявивший, что законопроект об "иноагентах", который планируют принять в Грузии, несовместим с ценностями ЕС, не читал документ, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее Боррель заявил, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что правительство Грузии вновь инициировало закон "О прозрачности иностранного влияния", несовместимый с ценностями Евросоюза, отметив, что ЕК планирует представить отчет по этому вопросу.
"Я уверен, что Жозеп Боррелль не читал этот законопроект, я абсолютно уверен", – заявил Папуашвили.
При этом глава парламента отметил, что власти Грузии вынуждены принять закон об "иноагентах
"К сожалению, в течение года я пытался убедить самих представителей Евросоюза, общаясь с различными структурами Евросоюза, что тайное финансирование радикальных группировок и политических партий в Грузии, отклоняющихся от европейских ценностей, является неправильным поведением. К сожалению, я не смог, поэтому нам приходится принимать закон", – сказал Папуашвили.
По его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит лишь тем, чьи финансы непрозрачны.
"Это закон, основанный на интересах грузинского народа. Это может быть не в интересах других, особенно тех, чьи финансы поступают в Грузию непрозрачным образом, и, к сожалению, финансирование ЕС в Грузии также непрозрачно", – сказал Папуашвили.
В качестве примера глава парламента привел "Фонд европейской демократии", который, по его словам, скрывает собственное финансирование в Грузии, что прямо противоположно европейским ценностям.
По его словам, то, что происходит сейчас, является попыткой подменить здравый смысл лозунгами.
"Фактически предпринимается попытка запретить дискуссию, что является антиевропейским поведением. На самом деле имеет место попытка подавить здравый смысл, что является антиевропейским поведением", – сказал Папуашвили.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.