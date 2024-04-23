https://sputnik-georgia.ru/20240423/borrel-kritikuet-gruzinskiy-zakonoproekt-dazhe-ne-prochitav-ego--glava-parlamenta-gruzii-287509433.html

Боррель критикует грузинский законопроект, даже не прочитав его – глава парламента Грузии

Боррель критикует грузинский законопроект, даже не прочитав его – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

Глава парламента заявил, что Грузия вынуждена принять закон об "иноагентах", так как в структурах ЕС не поняли, чем стране грозит тайное финансирование... 23.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-23T21:04+0400

2024-04-23T21:04+0400

2024-04-23T21:04+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявивший, что законопроект об "иноагентах", который планируют принять в Грузии, несовместим с ценностями ЕС, не читал документ, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее Боррель заявил, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что правительство Грузии вновь инициировало закон "О прозрачности иностранного влияния", несовместимый с ценностями Евросоюза, отметив, что ЕК планирует представить отчет по этому вопросу.При этом глава парламента отметил, что власти Грузии вынуждены принять закон об "иноагентахПо его словам, закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит лишь тем, чьи финансы непрозрачны. В качестве примера глава парламента привел "Фонд европейской демократии", который, по его словам, скрывает собственное финансирование в Грузии, что прямо противоположно европейским ценностям.По его словам, то, что происходит сейчас, является попыткой подменить здравый смысл лозунгами. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, жозеп боррель, еврокомиссия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах