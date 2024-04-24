https://sputnik-georgia.ru/20240424/gorod-mechty-semi-ekomigrantov-v-batumi-poluchat-novye-kvartiry-287536469.html
"Город мечты": семьи экомигрантов в Батуми получат новые квартиры
"Город мечты": семьи экомигрантов в Батуми получат новые квартиры
Sputnik Грузия
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари 24.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-24T22:22+0400
2024-04-24T22:22+0400
2024-04-24T22:31+0400
батуми
торнике рижвадзе
аджария
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277521_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f77613e573301027a8f8981c5a68e77e.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Более 500 семей экомигрантов получат ключи от квартир в "Городе мечты" в Батуми уже в следующем месяце, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе на заседании. Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. В этом году начнется реализация второго этапа проекта, который предполагает планировку всей территории, правильное градостроительство, создание образовательных, жилых и рекреационных пространств. Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (около 14 млн долларов). Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года>>Кроме того, по словам Рижвадзе, в Аджарии успешно реализуется другая программа – "Обеспечение жильем семей экомигрантов". По его словам, программа служит решению очень большой социальной задачи в регионе. Доля финансирования со стороны государства на каждую семью увеличилась до 50 тысяч лари, а бюджет составил 5 016 840 лари (около 1,8 млн долларов). В этом году программой уже воспользовались 45 семей, а приобрести жилье смогут 120 семей. Программа реализуется Министерством здравоохранения Аджарии с 2016 года. Безопасное жилье за эти годы смогли приобрести 753 семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277521_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5bc59164ff64cccfeea9af7083b6a260.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
батуми, торнике рижвадзе, аджария, грузия, новости, общество
батуми, торнике рижвадзе, аджария, грузия, новости, общество
"Город мечты": семьи экомигрантов в Батуми получат новые квартиры
22:22 24.04.2024 (обновлено: 22:31 24.04.2024)
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Более 500 семей экомигрантов получат ключи от квартир в "Городе мечты" в Батуми уже в следующем месяце, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе на заседании.
Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии.
"Будут удовлетворены квартирами 582 семьи. И я очень рад тому, что люди, которые годами ждали реализации этого проекта, теперь действительно осуществят свои мечты", – сказал Рижвадзе журналистам.
В этом году начнется реализация второго этапа проекта, который предполагает планировку всей территории, правильное градостроительство, создание образовательных, жилых и рекреационных пространств.
Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (около 14 млн долларов).
Кроме того, по словам Рижвадзе, в Аджарии успешно реализуется другая программа – "Обеспечение жильем семей экомигрантов". По его словам, программа служит решению очень большой социальной задачи в регионе.
Доля финансирования со стороны государства на каждую семью увеличилась до 50 тысяч лари, а бюджет составил 5 016 840 лари (около 1,8 млн долларов). В этом году программой уже воспользовались 45 семей, а приобрести жилье смогут 120 семей.
"Именно с этой целью мы приняли решение увеличить финансирование удовлетворения жилищными потребностями, и на сегодняшний день оно составляет 50 тысяч лари (чуть более 18 тысяч долларов). Также мы удвоили соответствующее бюджету целевое финансирование и на прошлой неделе в рамках программы более 30 семей получили новое жилье", – сказал Рижвадзе.
Программа реализуется Министерством здравоохранения Аджарии с 2016 года. Безопасное жилье за эти годы смогли приобрести 753 семьи.