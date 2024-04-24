https://sputnik-georgia.ru/20240424/gorod-mechty-semi-ekomigrantov-v-batumi-poluchat-novye-kvartiry-287536469.html

"Город мечты": семьи экомигрантов в Батуми получат новые квартиры

"Город мечты": семьи экомигрантов в Батуми получат новые квартиры

Sputnik Грузия

Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари 24.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Более 500 семей экомигрантов получат ключи от квартир в "Городе мечты" в Батуми уже в следующем месяце, заявил председатель правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе на заседании. Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на окраине Батуми, на территории бывшей военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. В этом году начнется реализация второго этапа проекта, который предполагает планировку всей территории, правильное градостроительство, создание образовательных, жилых и рекреационных пространств. Масштабный социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарской автономной республики, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари (около 14 млн долларов). Спрос на квартиры в Батуми сократился с начала года>>Кроме того, по словам Рижвадзе, в Аджарии успешно реализуется другая программа – "Обеспечение жильем семей экомигрантов". По его словам, программа служит решению очень большой социальной задачи в регионе. Доля финансирования со стороны государства на каждую семью увеличилась до 50 тысяч лари, а бюджет составил 5 016 840 лари (около 1,8 млн долларов). В этом году программой уже воспользовались 45 семей, а приобрести жилье смогут 120 семей. Программа реализуется Министерством здравоохранения Аджарии с 2016 года. Безопасное жилье за эти годы смогли приобрести 753 семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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