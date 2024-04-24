https://sputnik-georgia.ru/20240424/poekhali-na-forumy-2024-molodezh-gruzii-mozhet-uchitsya-v-obrazovatelnykh-tsentrakh-rossii--287534633.html

"Поехали на форумы 2024": молодежь Грузии может учиться в образовательных центрах России

"Поехали на форумы 2024": молодежь Грузии может учиться в образовательных центрах России

Sputnik Грузия

Такие инициативы не только укрепляют связи между государствами, но и способствуют формированию гармоничного мирового сообщества, отмечают в Грузии 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Участники Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в марте в Сочи, и не только они, но и все желающие до 35 лет, могут подать заявки на участие в многочисленных молодежных форумах, которые в течение года пройдут в разных городах России. Как сообщили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-центре Росмолодежи, в московском Доме молодежи на выставке "Россия" состоялось открытие сезона форумов платформы "Росмолодежь.События". Мероприятие прошло в офлайн- и онлайн-форматах в 27 регионах России под единым слоганом "Поехали на форумы – 2024". Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил особенности нового сезона: переход форумов в круглогодичный формат работы молодежных образовательных центров по всей стране и расширение категории участников. Участники могут зарегистрироваться на любой форум, но важно, чтобы у них был опыт основной тематики. Член грузинской делегации, участвовавшей на Всемирном фестивале молодежи, Николоз из Грузино-российского центра им. Е. Примакова в беседе с нами отметил, что в целом подобные инициативы не только укрепляют связи между государствами, но и способствуют формированию более гармоничного мирового сообщества, где каждый человек имеет возможность внести свой вклад в общее благо и процветание. "Это, действительно, великолепная новость, которая носит в себе огромный потенциал для укрепления культурных связей и развития международного сотрудничества на уровне молодежи. Расширение возможностей для участия международных делегаций, включая делегации из Грузии, в молодежных форумах и образовательных центрах открывает перед нами новые перспективы для углубления взаимопонимания и взаимодействия между нашими культурами и народами", – считает Николоз.По словам члена грузинской делегации, подобные инициативы играют ключевую роль в создании мостов доверия и понимания между странами, способствуя формированию дружественных отношений и сотрудничества в различных областях, начиная от культуры и образования и заканчивая экономикой и научными исследованиями. "Участие грузинской молодежи в образовательных программах и мероприятиях также способствует обмену идеями, знаниями и опытом, что, в свою очередь, может привести к новым инновациям и решениям глобальных проблем", – уверен Николоз. На форум зарегистрировалась и 27-летняя Александра из Тбилиси. "Я отношусь положительно к этой инициативе, так как она дает возможность молодежи из разных стран познакомиться друг с другом, и это расширяет кругозор. Это также хорошая возможность обмена информацией, что немаловажно в современном мире. Если не знаешь, что происходит в мире, то не получится смотреть на происходящие события глобально. Молодежи, которая привязана к гаджетам, позволит раскрепоститься, получить новые знания/практику общения и другое", – рассказала девушка.Карине из Самцхе-Джавахети после окончания фестиваля в Сочи имела возможность участвовать в региональной программе в Калининграде. По мнению руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, на подобных мероприятиях происходит трансформация форумов из ярких событийных "вспышек" в большую полноценную систему для молодых людей. "Форумы становятся важным шагом в карьерной траектории участников, площадки мероприятий – место привлечения для компаний, наших партнеров, молодых специалистов. На базе всех наших форумов запускается Центр карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор ребят на форумах. Третье – расширение категории участников: форумы теперь доступны подросткам от 14 до 17 лет, на мероприятия можно будет приехать всей семьей, а также на форумах будут организованы семейные выходные", – сказала Ксения Разуваева.Напомним, что с 12 апреля по 8 июля на Международной выставке-форуме "Россия" проходят "Недели форумов Росмолодежи на ВДНХ". В этом году линейка форумов представлена 43 мероприятиями по различным тематикам в 27 регионах РФ. Организаторы отмечают, что широчайший спектр направлений даст возможность каждому найти интересные темы. "Как раз форумы и круглогодичные молодежные образовательные центры открывают возможности дополнительного обучения, переподготовки и сопровождения наиболее талантливых молодых людей теперь и в круглогодичном формате. Уверена, "Недели форумов Росмолодежи на ВДНХ" позволят посетителям выставки "Россия" познакомиться с имеющимися возможностями проявить себя и реализовать свой потенциал в команде самых активных молодых людей нашей страны", – сказала руководитель Дирекции форумов Росмолодежи Екатерина Антонова. Подать заявку на форумы можно на обновленной платформе Росмолодежь.События.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, грузия, россия, новости, сочи, культура, общество, молодежь, образование