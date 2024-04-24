"Поехали на форумы 2024": молодежь Грузии может учиться в образовательных центрах России
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории "Сириус"
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
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Такие инициативы не только укрепляют связи между государствами, но и способствуют формированию гармоничного мирового сообщества, отмечают в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Участники Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в марте в Сочи, и не только они, но и все желающие до 35 лет, могут подать заявки на участие в многочисленных молодежных форумах, которые в течение года пройдут в разных городах России.
Как сообщили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-центре Росмолодежи, в московском Доме молодежи на выставке "Россия" состоялось открытие сезона форумов платформы "Росмолодежь.События". Мероприятие прошло в офлайн- и онлайн-форматах в 27 регионах России под единым слоганом "Поехали на форумы – 2024".
© Courtesy of Alina AbdulkhalimovaМолодежь из разных стран на форумах в России
Молодежь из разных стран на форумах в России
© Courtesy of Alina Abdulkhalimova
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил особенности нового сезона: переход форумов в круглогодичный формат работы молодежных образовательных центров по всей стране и расширение категории участников.
"Также наши международные друзья с Всемирного фестиваля молодежи – гости из 190 стран мира – получат возможность участвовать в молодежных форумах по всей стране и учиться в 16 молодежных круглогодичных образовательных центрах", – отметил Сергей Кириенко.
Участники могут зарегистрироваться на любой форум, но важно, чтобы у них был опыт основной тематики.
Член грузинской делегации, участвовавшей на Всемирном фестивале молодежи, Николоз из Грузино-российского центра им. Е. Примакова в беседе с нами отметил, что в целом подобные инициативы не только укрепляют связи между государствами, но и способствуют формированию более гармоничного мирового сообщества, где каждый человек имеет возможность внести свой вклад в общее благо и процветание.
© Courtesy of Alina AbdulkhalimovaМолодежь из разных стран на форумах в России
Молодежь из разных стран на форумах в России
© Courtesy of Alina Abdulkhalimova
"Это, действительно, великолепная новость, которая носит в себе огромный потенциал для укрепления культурных связей и развития международного сотрудничества на уровне молодежи. Расширение возможностей для участия международных делегаций, включая делегации из Грузии, в молодежных форумах и образовательных центрах открывает перед нами новые перспективы для углубления взаимопонимания и взаимодействия между нашими культурами и народами", – считает Николоз.
По словам члена грузинской делегации, подобные инициативы играют ключевую роль в создании мостов доверия и понимания между странами, способствуя формированию дружественных отношений и сотрудничества в различных областях, начиная от культуры и образования и заканчивая экономикой и научными исследованиями.
"Участие грузинской молодежи в образовательных программах и мероприятиях также способствует обмену идеями, знаниями и опытом, что, в свою очередь, может привести к новым инновациям и решениям глобальных проблем", – уверен Николоз.
© Courtesy of Karine ArakelyanУчастница молодежного форума в России
Участница молодежного форума в России
© Courtesy of Karine Arakelyan
На форум зарегистрировалась и 27-летняя Александра из Тбилиси. "Я отношусь положительно к этой инициативе, так как она дает возможность молодежи из разных стран познакомиться друг с другом, и это расширяет кругозор. Это также хорошая возможность обмена информацией, что немаловажно в современном мире. Если не знаешь, что происходит в мире, то не получится смотреть на происходящие события глобально. Молодежи, которая привязана к гаджетам, позволит раскрепоститься, получить новые знания/практику общения и другое", – рассказала девушка.
Карине из Самцхе-Джавахети после окончания фестиваля в Сочи имела возможность участвовать в региональной программе в Калининграде.
"Я с большим удовольствием приму участие в работе форумов. Я люблю свою родину и хочу знакомить с грузинской культурой, традициями и обычаями сверстников из разных стран", – говорит она.
По мнению руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, на подобных мероприятиях происходит трансформация форумов из ярких событийных "вспышек" в большую полноценную систему для молодых людей.
"Форумы становятся важным шагом в карьерной траектории участников, площадки мероприятий – место привлечения для компаний, наших партнеров, молодых специалистов. На базе всех наших форумов запускается Центр карьеры, который в режиме нон-стоп будет осуществлять поставку вакансий и отбор ребят на форумах. Третье – расширение категории участников: форумы теперь доступны подросткам от 14 до 17 лет, на мероприятия можно будет приехать всей семьей, а также на форумах будут организованы семейные выходные", – сказала Ксения Разуваева.
© Rossmolodezh Press CenterРуководитель Росмолодежи Ксения Разуваева
Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева
© Rossmolodezh Press Center
Напомним, что с 12 апреля по 8 июля на Международной выставке-форуме "Россия" проходят "Недели форумов Росмолодежи на ВДНХ".
В этом году линейка форумов представлена 43 мероприятиями по различным тематикам в 27 регионах РФ. Организаторы отмечают, что широчайший спектр направлений даст возможность каждому найти интересные темы.
"Как раз форумы и круглогодичные молодежные образовательные центры открывают возможности дополнительного обучения, переподготовки и сопровождения наиболее талантливых молодых людей теперь и в круглогодичном формате. Уверена, "Недели форумов Росмолодежи на ВДНХ" позволят посетителям выставки "Россия" познакомиться с имеющимися возможностями проявить себя и реализовать свой потенциал в команде самых активных молодых людей нашей страны", – сказала руководитель Дирекции форумов Росмолодежи Екатерина Антонова.
Подать заявку на форумы можно на обновленной платформе Росмолодежь.События.