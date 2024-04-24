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Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах"
Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах"
Sputnik Грузия
Как подчеркнул Папуашвили, эти же европарламентарии требовали от грузинских властей введения санкций в отношении России 24.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Евродепутаты, которые еще недавно призывали власти Грузии освободить из заключения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, сегодня инициировали резолюцию против закона "О прозрачности иностранного влияния", угрожая потерей статуса страны-кандидата ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ. Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. В феврале 2023 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 – воздержались. Как отметил спикер парламента, оппозиция и тогда проводила акции протеста. Несмотря на это, Саакашвили все еще в заключении, а Грузия получила статус страны кандидата. Как подчеркнул Папуашвили, эти же европарламентарии требовали от грузинских властей введения санкций в отношении России. По словам спикера, Грузия не собирается платить за введение санкций жизнями своих граждан. В 2022 году, сразу после начала конфликта на Украине, в Грузии была запущена кампания, нацеленная на открытие второго фронта и введение санкций в отношении России. В "Грузинской мечте" не раз заявляли, что если бы власти согласились ввести санкции против России, в первый же год экономика Грузии сократилась бы минимум на 10%, то есть экономика потеряла бы несколько миллиардов долларов. Для сравнения, во время пандемии коронавируса был спад в 6,5%. Произошел бы экономический коллапс, что, по заявлению премьера Ираклия Кобахидзе, и было целью некоторых НПО. Спорный законопроект Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, украина, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, европарламент, оон
Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах"
Как подчеркнул Папуашвили, эти же европарламентарии требовали от грузинских властей введения санкций в отношении России
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Евродепутаты, которые еще недавно призывали власти Грузии освободить из заключения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, сегодня инициировали резолюцию против закона "О прозрачности иностранного влияния", угрожая потерей статуса страны-кандидата ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ.
Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
"Что касается резолюций, мы видели резолюции об освобождении Саакашвили. Надеюсь, что они и сейчас это запишут. Что же еще может быть? Уроки прошлого говорят нам о том, что та же самая группа сказала нам, что, если Саакашвили не будет освобожден, не будет статуса кандидата", – заявил Папуашвили.
В феврале 2023 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 – воздержались.
Как отметил спикер парламента, оппозиция и тогда проводила акции протеста. Несмотря на это, Саакашвили все еще в заключении, а Грузия получила статус страны кандидата.
Как подчеркнул Папуашвили, эти же европарламентарии требовали от грузинских властей введения санкций в отношении России.
"Между тем, когда я беседовал с некоторыми и говорил о рисках введения двусторонних санкций в отношении России, то есть о риске вступления в военный конфликт и экономического коллапса, ответ некоторых был такой: "Что поделать, каждый платит свою цену", – подчеркнул Папуашвили.
По словам спикера, Грузия не собирается платить за введение санкций жизнями своих граждан.
В 2022 году, сразу после начала конфликта на Украине, в Грузии была запущена кампания, нацеленная на открытие второго фронта и введение санкций в отношении России.
В "Грузинской мечте" не раз заявляли, что если бы власти согласились ввести санкции против России, в первый же год экономика Грузии сократилась бы минимум на 10%, то есть экономика потеряла бы несколько миллиардов долларов. Для сравнения, во время пандемии коронавируса был спад в 6,5%.
Произошел бы экономический коллапс, что, по заявлению премьера Ираклия Кобахидзе, и было целью некоторых НПО.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.