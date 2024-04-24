https://sputnik-georgia.ru/20240424/vse-te-zhe-litsa--papuashvili-o-evrodeputatakh-vystupayuschikh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-287531448.html

Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах"

Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах"

Sputnik Грузия

Как подчеркнул Папуашвили, эти же европарламентарии требовали от грузинских властей введения санкций в отношении России 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T17:37+0400

2024-04-24T17:37+0400

2024-04-24T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Евродепутаты, которые еще недавно призывали власти Грузии освободить из заключения осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, сегодня инициировали резолюцию против закона "О прозрачности иностранного влияния", угрожая потерей статуса страны-кандидата ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили СМИ. Часть евродепутатов накануне инициировала проект резолюции, который призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. В феврале 2023 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 – воздержались. Как отметил спикер парламента, оппозиция и тогда проводила акции протеста. Несмотря на это, Саакашвили все еще в заключении, а Грузия получила статус страны кандидата. Как подчеркнул Папуашвили, эти же европарламентарии требовали от грузинских властей введения санкций в отношении России. По словам спикера, Грузия не собирается платить за введение санкций жизнями своих граждан. В 2022 году, сразу после начала конфликта на Украине, в Грузии была запущена кампания, нацеленная на открытие второго фронта и введение санкций в отношении России. В "Грузинской мечте" не раз заявляли, что если бы власти согласились ввести санкции против России, в первый же год экономика Грузии сократилась бы минимум на 10%, то есть экономика потеряла бы несколько миллиардов долларов. Для сравнения, во время пандемии коронавируса был спад в 6,5%. Произошел бы экономический коллапс, что, по заявлению премьера Ираклия Кобахидзе, и было целью некоторых НПО. Спорный законопроект Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, украина, тбилиси, михаил саакашвили, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, европарламент, оон