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Вымогали деньги у посетителей кафе: в Батуми задержали двух иностранцев

Вымогали деньги у посетителей кафе: в Батуми задержали двух иностранцев

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы 24.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-24T19:19+0400

2024-04-24T19:19+0400

2024-04-24T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали двух иностранных граждан за вымогательство денег у гостей кафе-бара в черноморском городе Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, иностранцы, гражданство которых не уточняется, работали в кафе-баре в Батуми и вымогали деньги, несоответствующие заказу, у посетителей с применением насилия и угроз убийства. Всего им удалось получить 267 тысяч лир и 5,7 тысячи лари. Задержанным, в случае подтверждения вины, грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за вымогательство с целью получения имущества в крупном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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грузия, происшествия, новости, батуми