https://sputnik-georgia.ru/20240425/advokat-khotel-dovesti-do-samoubiystva-zhurnalista-na-zapade-gruzii---smi-287542217.html

Адвокат хотел довести до самоубийства журналиста на западе Грузии – СМИ

Адвокат хотел довести до самоубийства журналиста на западе Грузии – СМИ

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Адвокат Леван Челидзе задержан по обвинению в доведении до самоубийства и преследовании редактора издания "Кутаиси Today" Серги Чивадзе, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>МВД Грузии ведет расследование по статьям "Доведение до самоубийства" и "Преследование". Преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до четырех лет.Другие подробности пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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