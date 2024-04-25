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Адвокат хотел довести до самоубийства журналиста на западе Грузии – СМИ
Адвокат хотел довести до самоубийства журналиста на западе Грузии – СМИ
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Адвокат Леван Челидзе задержан по обвинению в доведении до самоубийства и преследовании редактора издания "Кутаиси Today" Серги Чивадзе, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>МВД Грузии ведет расследование по статьям "Доведение до самоубийства" и "Преследование". Преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до четырех лет.Другие подробности пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси
происшествия, грузия, новости, кутаиси
Адвокат хотел довести до самоубийства журналиста на западе Грузии – СМИ
11:15 25.04.2024 (обновлено: 11:33 25.04.2024)
Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Адвокат Леван Челидзе задержан по обвинению в доведении до самоубийства и преследовании редактора издания "Кутаиси Today" Серги Чивадзе, сообщает телеканал "Рустави 2".
МВД Грузии ведет расследование по статьям "Доведение до самоубийства" и "Преследование". Преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до четырех лет.
Другие подробности пока не сообщаются.