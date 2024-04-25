https://sputnik-georgia.ru/20240425/evroparlament-progolosuet-za-rezolyutsiyu-po-gruzii--argumenty-partii-vlasti-i-oppozitsii-287542967.html

Европарламент проголосует за резолюцию по Грузии – аргументы партии власти и оппозиции

Европарламент проголосует за резолюцию по Грузии – аргументы партии власти и оппозиции

Sputnik Грузия

Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об... 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T12:00+0400

2024-04-25T12:00+0400

2024-04-25T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Депутаты Европарламента готовятся к голосованию по резолюции против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии – в правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что настрой резолюции не соответствует европейским ценностям, а в оппозиции утверждают, что таким образом европейские друзья пытаются спасти европейское будущее Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть евродепутатов инициировала проект резолюции, которая призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. Депутат уверен, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" не станет препятствием на пути интеграции Грузии в ЕС. К сожалению, недавние резолюции Европарламента в отношении Грузии являются не только субъективными, но и преступными в отношениях между ЕС и Грузией, заявил в свою очередь депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Иного мнения представители оппозиции, которые напоминают о том, что все международные друзья Грузии, в том числе США, Евросоюз, Совет Европы, Европейская комиссия и некоторые европейские политики, четко заявляют, что инициированый закон является препятствием на пути евроинтеграции Грузии. Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев>>Именно поэтому, по словам депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатина Бокучава, они призывают отозвать законопроект из парламента и учесть волю граждан Грузии, которые неоднократно доказывали, что место Грузии в Европе и они сделают все, чтобы защитить этот европейский выбор.Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, тинатин бокучава, европарламент, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, бидзина иванишвили, грузия - евросоюз, евросоюз