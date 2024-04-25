https://sputnik-georgia.ru/20240425/evroparlament-progolosuet-za-rezolyutsiyu-po-gruzii--argumenty-partii-vlasti-i-oppozitsii-287542967.html
Европарламент проголосует за резолюцию по Грузии – аргументы партии власти и оппозиции
Европарламент проголосует за резолюцию по Грузии – аргументы партии власти и оппозиции
Sputnik Грузия
Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об... 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T12:00+0400
2024-04-25T12:00+0400
2024-04-25T12:10+0400
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акция против закона об иноагентах
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бидзина иванишвили
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Депутаты Европарламента готовятся к голосованию по резолюции против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии – в правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что настрой резолюции не соответствует европейским ценностям, а в оппозиции утверждают, что таким образом европейские друзья пытаются спасти европейское будущее Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть евродепутатов инициировала проект резолюции, которая призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. Депутат уверен, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" не станет препятствием на пути интеграции Грузии в ЕС. К сожалению, недавние резолюции Европарламента в отношении Грузии являются не только субъективными, но и преступными в отношениях между ЕС и Грузией, заявил в свою очередь депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Иного мнения представители оппозиции, которые напоминают о том, что все международные друзья Грузии, в том числе США, Евросоюз, Совет Европы, Европейская комиссия и некоторые европейские политики, четко заявляют, что инициированый закон является препятствием на пути евроинтеграции Грузии. Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев>>Именно поэтому, по словам депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатина Бокучава, они призывают отозвать законопроект из парламента и учесть волю граждан Грузии, которые неоднократно доказывали, что место Грузии в Европе и они сделают все, чтобы защитить этот европейский выбор.Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, тинатин бокучава, европарламент, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, бидзина иванишвили, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, тинатин бокучава, европарламент, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, бидзина иванишвили, грузия - евросоюз, евросоюз
Европарламент проголосует за резолюцию по Грузии – аргументы партии власти и оппозиции
12:00 25.04.2024 (обновлено: 12:10 25.04.2024)
Часть евродепутатов инициировала введение санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Депутаты Европарламента готовятся к голосованию по резолюции против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии – в правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что настрой резолюции не соответствует европейским ценностям, а в оппозиции утверждают, что таким образом европейские друзья пытаются спасти европейское будущее Грузии.
Часть евродепутатов инициировала проект резолюции, которая призывает ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и тех депутатов, которые проголосуют за закон "О прозрачности иностранного влияния". Кроме того, были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
"Когда настрой подобных резолюций не соответствует европейским ценностям, противоречит ценностям прозрачности, то в данном случае мы выбираем не мнение отдельных субъективных личностей, а принципы и ценности", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Депутат уверен, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" не станет препятствием на пути интеграции Грузии в ЕС.
"В конечном итоге я уверен как с точки зрения верховенства закона, так и сегодня в аспекте прозрачности этот процесс в нашей стране будет доведен до конца, и этот процесс пойдет на пользу, а не помешает пути евроинтеграции Грузии", – отметил Ионатамишвили.
К сожалению, недавние резолюции Европарламента в отношении Грузии являются не только субъективными, но и преступными в отношениях между ЕС и Грузией, заявил в свою очередь депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
"Никто не верит в резолюцию, которая не опирается на правду. Грузия находится на пути евроатлантического пространства, и то, что мы хотим сохранить суверенитет, именно это и есть европейская ценность, которую никакая резолюция Европарламента не умалит", – заявил Мачарашвили.
Иного мнения представители оппозиции, которые напоминают о том, что все международные друзья Грузии, в том числе США, Евросоюз, Совет Европы, Европейская комиссия и некоторые европейские политики, четко заявляют, что инициированый закон является препятствием на пути евроинтеграции Грузии.
Именно поэтому, по словам депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатина Бокучава, они призывают отозвать законопроект из парламента и учесть волю граждан Грузии, которые неоднократно доказывали, что место Грузии в Европе и они сделают все, чтобы защитить этот европейский выбор.
"Поэтому рассмотрение Европарламентом таких жестких опций, включая возможность введения персональных санкций, естественно, не будет удивительно, потому что вместе с грузинским народом и теми молодыми людьми, которые каждый день стоят плечом к плечу на площади Руставели, европейские друзья Грузии пытаются спасти европейское будущее Грузии", – отметила Бокучава.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.