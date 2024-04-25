https://sputnik-georgia.ru/20240425/grazhdanin-egipta-khotel-izbezhat-deportatsii-iz-gruzii--zaderzhan-direktor-kliniki-287543920.html

Гражданин Египта хотел избежать депортации из Грузии – задержан директор клиники

Гражданин Египта хотел избежать депортации из Грузии – задержан директор клиники

Sputnik Грузия

Обвиняемые оформили фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T14:15+0400

2024-04-25T14:15+0400

2024-04-25T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Директор поликлиники №1 горда Рустави (близ Тбилиси) задержан за помощь гражданину Египта избежать депортации при помощи фальшивого диагноза, а врач того же медучреждения уличен в совершении преступления, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным следствия, директор поликлиники и врач за 2 тысячи долларов изготовили гражданину Египта, которому грозила депортация из-за истечения срока действия вида на жительство, фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации. Теперь им грозит от четырех до шести лет лишения свободы за коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, и изготовление поддельного официального документа.СГБ Грузии работает над выявлением других обвиняемых в этом деле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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