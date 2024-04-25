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Гражданин Египта хотел избежать депортации из Грузии – задержан директор клиники
Гражданин Египта хотел избежать депортации из Грузии – задержан директор клиники
Sputnik Грузия
Обвиняемые оформили фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T14:15+0400
2024-04-25T14:15+0400
2024-04-25T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Директор поликлиники №1 горда Рустави (близ Тбилиси) задержан за помощь гражданину Египта избежать депортации при помощи фальшивого диагноза, а врач того же медучреждения уличен в совершении преступления, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным следствия, директор поликлиники и врач за 2 тысячи долларов изготовили гражданину Египта, которому грозила депортация из-за истечения срока действия вида на жительство, фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации. Теперь им грозит от четырех до шести лет лишения свободы за коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, и изготовление поддельного официального документа.СГБ Грузии работает над выявлением других обвиняемых в этом деле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, египет
грузия, новости, происшествия, египет
Гражданин Египта хотел избежать депортации из Грузии – задержан директор клиники
Обвиняемые оформили фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Директор поликлиники №1 горда Рустави (близ Тбилиси) задержан за помощь гражданину Египта избежать депортации при помощи фальшивого диагноза, а врач того же медучреждения уличен в совершении преступления, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии.
По данным следствия, директор поликлиники и врач за 2 тысячи долларов изготовили гражданину Египта, которому грозила депортация из-за истечения срока действия вида на жительство, фальшивую справку о состоянии здоровья, указав болезнь, которая помешала бы депортации.
Теперь им грозит от четырех до шести лет лишения свободы за коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, и изготовление поддельного официального документа.
СГБ Грузии работает над выявлением других обвиняемых в этом деле.