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Грузия скоро станет членом ЕС – Кобахидзе

Грузия скоро станет членом ЕС – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Как отметил глава правительства, вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом грузинского народа 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T16:46+0400

2024-04-25T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Грузия скоро станет полноправным членом европейской семьи, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая на на церемонии открытия Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC), которая проходит в Венгрии. Кобахидзе во главе правительственной делегацией находится с визитом в Венгрии, где 25 апреля принял участие в церемонии открытия Конференции консервативных политических действий. Как отметил глава правительства, вступление в Евросоюз является главным внешнеполитическим приоритетом грузинского народа. По словам Кобахидзе, все должны следовать принципам Венгрии с точки зрения защиты национальных интересов страны и ее населения. "Венгерские власти, лично премьер-министр Виктор Орбан, полны решимости охранять национальную и религиозную идентичность и традиционные ценности Венгрии. Несмотря на сложнейшие вызовы, вы не допустили бесконтрольного въезда иммигрантов в Венгрию, сохранив тем самым сильную национальную идентичность страны", – заявил Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам грузинского премьера, Венгрия твердо стоит на страже христианских ценностей."Вы непоколебимо противостоите либеральной пропаганде, чтобы не допустить пагубного воздействия на детей и молодежь, и поколебать их моральные ценности. Вы твердо защищаете государственный суверенитет Венгрии, что является необходимым условием защиты и реализации национальных интересов страны", – Кобахидзе. Спикер парламента Грузии резко ответил на обвинения европарламентариев>>Основанная в 1970-х годах, CPAC стала ежегодным объединением американских консерваторов. Первая европейская конференция была организована Центром по фундаментальным правам в столице Венгрии в 2022 году. Уже на следующий год среди главных спикеров мероприятия был на тот момент премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Двусторонние отношения Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран (Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана) подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности, как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венгрия, европа, азербайджан, виктор орбан, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, всемирный банк