https://sputnik-georgia.ru/20240425/gruzoviki-i-pritsepy-na-obochinakh-dorog-gruzii-budut-proveryat-s-2025-goda-287532047.html

Грузовики и прицепы на обочинах дорог Грузии будут проверять с 2025 года

Грузовики и прицепы на обочинах дорог Грузии будут проверять с 2025 года

Sputnik Грузия

Грузия является транзитной страной, и международные грузовые перевозки растут с каждым годом 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T16:15+0400

2024-04-25T16:15+0400

2024-04-25T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Изменения в закон "О дорожном движении", согласно которым сотрудники Агентства сухопутного транспорта получат право проверять многотонажные грузовики, автобусы и трейлеры на обочинах дорог, поступили в парламент. Все нарушения, зафиксированные сотрудниками Агентства, будут делиться на три категории: первая, вторая и третья. Категории определит ко времени вступления закона в силу правительство страны. В случае нарушений первой категории водителям грозит предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф в размере 500 лари. За нарушение второй категории водителей будут штрафовать на 1 тысячу лари, а за нарушение третьей – на 5 тысяч лари. Грузия является транзитной страной, и международные грузовые перевозки растут с каждым годом. На трассах международного значения на обочинах открыты стоянки для грузовиков, чтобы водители могли остановиться для отдыха. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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автомобили, новости, общество, грузия, экономика, парламент грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители