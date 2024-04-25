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Грузовики и прицепы на обочинах дорог Грузии будут проверять с 2025 года
Грузовики и прицепы на обочинах дорог Грузии будут проверять с 2025 года
Sputnik Грузия
Грузия является транзитной страной, и международные грузовые перевозки растут с каждым годом 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T16:15+0400
2024-04-25T16:15+0400
2024-04-25T16:15+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Изменения в закон "О дорожном движении", согласно которым сотрудники Агентства сухопутного транспорта получат право проверять многотонажные грузовики, автобусы и трейлеры на обочинах дорог, поступили в парламент. Все нарушения, зафиксированные сотрудниками Агентства, будут делиться на три категории: первая, вторая и третья. Категории определит ко времени вступления закона в силу правительство страны. В случае нарушений первой категории водителям грозит предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф в размере 500 лари. За нарушение второй категории водителей будут штрафовать на 1 тысячу лари, а за нарушение третьей – на 5 тысяч лари. Грузия является транзитной страной, и международные грузовые перевозки растут с каждым годом. На трассах международного значения на обочинах открыты стоянки для грузовиков, чтобы водители могли остановиться для отдыха. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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автомобили, новости, общество, грузия, экономика, парламент грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
автомобили, новости, общество, грузия, экономика, парламент грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Грузовики и прицепы на обочинах дорог Грузии будут проверять с 2025 года
Грузия является транзитной страной, и международные грузовые перевозки растут с каждым годом
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Изменения в закон "О дорожном движении", согласно которым сотрудники Агентства сухопутного транспорта получат право проверять многотонажные грузовики, автобусы и трейлеры на обочинах дорог, поступили в парламент.
Согласно изменениям, с 3 января 2025 года сотрудники Агентства будут проверять автомобили на соблюдение следующих норм: соблюдение правил перевоза опасных грузов, режима отдыха и труда водителей и показания тахографов в автомобилях, крепление грузов и соблюдение разрешения на международные перевозки.
Все нарушения, зафиксированные сотрудниками Агентства, будут делиться на три категории: первая, вторая и третья. Категории определит ко времени вступления закона в силу правительство страны.
В случае нарушений первой категории водителям грозит предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф в размере 500 лари. За нарушение второй категории водителей будут штрафовать на 1 тысячу лари, а за нарушение третьей – на 5 тысяч лари.
Грузия является транзитной страной, и международные грузовые перевозки растут с каждым годом. На трассах международного значения на обочинах открыты стоянки для грузовиков, чтобы водители могли остановиться для отдыха.