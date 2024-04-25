https://sputnik-georgia.ru/20240425/spetsialisty-vnov-preduprezhdayut-o-zagryaznenii-vozdukha-v-gruzii--v-chem-delo-287542433.html
Специалисты вновь предупреждают о загрязнении воздуха в Грузии – в чем дело?
Специалисты вновь предупреждают о загрязнении воздуха в Грузии – в чем дело?
Sputnik Грузия
В Грузии постоянно проверяют качество воздуха при помощи автоматических станций 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T13:14+0400
2024-04-25T13:14+0400
2024-04-25T13:14+0400
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287468189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96b3791baa8957e8cecaecf563b12160.jpg
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 24 апреля, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды. По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе в основном связано с транспограничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока. Сообщение о загрязнении атмосферного воздуха граждане Грузии получили от сотрудников агентства по охране окружающей среды и 18 апреля. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Специалисты отмечают, что транспограничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации. Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций. В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет транспограничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая иногда атакует Грузию несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда – из Аравийского полуострова. Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться. PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере. PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/16/287468189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5962c9a659d5ff96670e2dece8f9deb0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Специалисты вновь предупреждают о загрязнении воздуха в Грузии – в чем дело?
В Грузии постоянно проверяют качество воздуха при помощи автоматических станций
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Увеличение твердых частиц зафиксировано в воздухе в Тбилиси и некоторых регионах Грузии с 24 апреля, говорится в сообщении Национального агентства по охране окружающей среды.
По данным агентства, увеличение содержания твердых частиц (PM10, PM2,5) в атмосферном воздухе в основном связано с транспограничным загрязнением и распространением пустынных пылевых масс с юга и юго-востока.
Сообщение о загрязнении атмосферного воздуха граждане Грузии получили от сотрудников агентства по охране окружающей среды и 18 апреля.
Специалисты отмечают, что транспограничное загрязнение фиксируется в определенные дни в течение года во время аналогичной синоптической ситуации.
Национальное агентство окружающей среды Грузии продолжает беспрерывный мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций.
В формировании концентрации твердых частиц большую роль играет транспограничное загрязнение, то есть пыль из пустыни, которая иногда атакует Грузию несколько раз в месяц. Иногда пыль добирается из Сахары, иногда из средней Азии, а иногда – из Аравийского полуострова.
Во время таких атак люди с проблемами легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой должны быть осторожны, не выходить на улицу и стараться физически не переутомляться.
PM10 – это любые твердые частицы в воздухе диаметром 10 микрометров и менее, включая дым, пыль, сажу, соли, кислоты и металлы. Твердые частицы также могут образовываться косвенным путем, когда газы, выбрасываемые автотранспортом и промышленными предприятиями, вступают в химические реакции в атмосфере.
PM2.5 – это частицы сажи, резины, асфальта и даже мельчайшие капельки жидкости.