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Фигуранты дела о краже книг из библиотек в Европе будут ждать приговора в тюрьме в Грузии
Фигуранты дела о краже книг из библиотек в Европе будут ждать приговора в тюрьме в Грузии
Sputnik Грузия
У одного из задержанных изъята книга XIX века, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T12:25+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение четырем обвиняемым по делу о краже книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, сообщает телекомпания "Имеди". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>О задержании четырех граждан Грузии, членов группировки, которая в 2022 и 2023 годах занималась систематической кражей книг из библиотек европейских стран, стало известно накануне, когда прокуратура Грузии сообщила о результатах совместного расследования Грузии, Франции, Швейцарии и Литвы. О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII–XIX века стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Сергеевича Пушкина из ряда библиотек Франции. По данным ведомства, в Грузии были проведены обыски в домах и точках реализации книг десятков человек, в результате чего была изъята большая денежная сумма и сотни книг, в том числе в доме у одного из задержанных изъята книга на французском языке, изданная в XIX веке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки. Качественные подделки и цепь преступников – как осуществляли кражи в библиотеках Европы>>По данным прокуратуры, группировка, которая была создана в 2022 году, занималась кражами дорогостоящих антикварных книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии. Для этого члены организованной группировки использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии и заранее подготовленные поддельные образцы книг. По версии следствия, члены преступной группировки брали интересующие книги для прочтения, в основном классиков XIX века, и после сдавали вместо оригинальной книги качественную подделку. Следствие установило, что таким образом преступники в 2022 и 2023 году смогли украсть книги на сотни тысяч евро. Задержанным в Грузии четырем лицам грозит от шести до 10 лет за кражу, совершенную организованной группой лиц в крупном размере. Дело же о краже книг не закрыто, и работа по выявлению других членов преступной группировки продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд
Фигуранты дела о краже книг из библиотек в Европе будут ждать приговора в тюрьме в Грузии
12:25 26.04.2024 (обновлено: 12:39 26.04.2024)
У одного из задержанных изъята книга XIX века, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение четырем обвиняемым по делу о краже книг XVIII–XIX века из европейских библиотек, сообщает телекомпания "Имеди".
О задержании четырех граждан Грузии, членов группировки, которая в 2022 и 2023 годах занималась систематической кражей книг из библиотек европейских стран, стало известно накануне, когда прокуратура Грузии сообщила о результатах совместного расследования Грузии, Франции, Швейцарии и Литвы.
О существовании схемы краж антикварных книг издания XVIII–XIX века стало известно еще в ноябре прошлого года. Тогда три гражданина Грузии были задержаны за кражу редких изданий Александра Сергеевича Пушкина из ряда библиотек Франции.
По данным ведомства, в Грузии были проведены обыски в домах и точках реализации книг десятков человек, в результате чего была изъята большая денежная сумма и сотни книг, в том числе в доме у одного из задержанных изъята книга на французском языке, изданная в XIX веке, предположительно, украденная из Парижской национальной библиотеки.
По данным прокуратуры, группировка, которая была создана в 2022 году, занималась кражами дорогостоящих антикварных книг из национальных и университетских библиотек Франции, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Польши и Чехии.
Для этого члены организованной группировки использовали поддельные удостоверения личности, вымышленные имена и фамилии и заранее подготовленные поддельные образцы книг.
По версии следствия, члены преступной группировки брали интересующие книги для прочтения, в основном классиков XIX века, и после сдавали вместо оригинальной книги качественную подделку.
Следствие установило, что таким образом преступники в 2022 и 2023 году смогли украсть книги на сотни тысяч евро.
Задержанным в Грузии четырем лицам грозит от шести до 10 лет за кражу, совершенную организованной группой лиц в крупном размере.
Дело же о краже книг не закрыто, и работа по выявлению других членов преступной группировки продолжается.